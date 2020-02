Abelardo Fernández, entraîneur du RCD Espanyol, a reconnu la difficulté du duel contre Wolverhampton: “Nous espérons faire un bon match et gagner, nous le cherchons. Nous devons faire un match différent de ce que nous avons fait là-bas, nous jouons chez nous. Nous allons essayer de gagner et de garder le de bons sentiments comme les locaux. C’est presque impossible mais on ne sait jamais dans le football. “