RCD Espanyol, Calleri: “Je me sens très bien en Europe, mais j’aimerais retourner à Boca”

Jonathan Calleri, attaquant prêté cette saison au RCD Espanyol, a déclaré dans La Oral Deportiva qu’il aimerait revenir un jour à Boca Juniors: “Je suis passionné par le football argentin, je voudrais revenir, si c’est à Boca beaucoup mieux. J’adorerais revenir et porter à nouveau cette chemise. J’étais très heureux en Argentine et à Boca, je suis ouvert à ce qui se passe. Bien que je sois allé de club en club, je me sens très heureux en Europe, c’est une vie totalement différente, je me suis habitué à vivre tranquillement et à jouer avec moins pression. “