RdC avec Maued Sport et Rise Again pour le 1er tournoi en ligne dédié aux clubs amateurs

NAPLES. Dans un moment résolument compliqué pour notre pays, grande incertitude d’un point de vue sanitaire et économique, l’association sportive Maued Sport et la Rise Again Sport ils ont lancé le premier tournoi en ligne Fifa20 dédié aux clubs amateurs.

AMATEURS SUR FIFA

Une initiative pour donner un moment de loisir à de nombreuses personnes forcées de rentrer chez elles par l’urgence. Le tournoi a deux modes: Proclub et Single, pour plus de détails contactez le numéro sur l’affiche et les pages facebook et instagram associées à l’événement. Impliqué dans l’initiative de certains clubs amateurs, tout sera fait gratuitement, un moyen de faire vivre la passion du football en attendant de reprendre la chasse au ballon sur les terrains de banlieue.

PREMIERS CLUBS IMPLIQUÉS, AVANT TOUS

L’un des créateurs du tournoi, Umberto Marinoà nos microphones, il explique: «Depuis que le football stagne depuis longtemps, nous nous consacrons depuis quelques semaines à l’organisation de tournois en ligne du célèbre jeu Fifa20. En collaboration avec la rédaction de Il Resto Del Calcio, l’idée est née de dédier un tournoi à tous les clubs amateurs, de Campanie et au-delà, qui veulent s’amuser avec nous. Ils l’ont déjà fait pour les clubs de Serie A et de Serie B, alors que les amateurs, comme cela arrive souvent, ne pensent malheureusement pas à grand chose. Lors des tournois précédents, nous avons réussi à impliquer certains clubs amis tels que Portici 1906, San Giorgio, Atletico Portici, Arzanese, MAUED 80144, Paratina Chiaiano: nous visons maintenant à impliquer de nombreux autres clubs en dédiant un tournoi uniquement et exclusivement aux clubs amateurs. Je suis sûr que nous réussirons. “