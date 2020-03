Réaction immédiate: CD Tacón 3 – Deportivo La Coruña 4

Voici notre réaction rapide à la perte de Tacon face au Deportivo aujourd’hui. Un rapport de match complet sera disponible plus tard.

Par un après-midi venteux à Madrid, CD Tacón a pris la quatrième place du Deportivo La Coruña pour leur 22e match de la saison.

La première moitié a été relativement calme, mais montre bien comment la défense de CD Tacón a commencé à s’améliorer au fil de la saison. Alors que nous sommes sortis tôt avec une tentative de but de Kosovare Asllani dans les deux premières minutes du match, ce n’est qu’à la 40e minute qu’Aurelie Kaci a pu ranger quelque chose. Son but est venu du haut de la surface dans le haut du coin le plus éloigné du filet.

La première mi-temps s’est terminée sans aucun arrêt. La deuxième mi-temps a commencé de la même manière que la première, mais est devenue facilement plus excitante en voyant Tacón remonter de deux points à la 80e minute avant que le Deportivo ne commence son retour. Dans les dix minutes qui ont suivi, le Deportivo a inscrit quatre buts pour prendre de l’avance et prendre les trois points de CD Tacón. C’est une perte décevante compte tenu du volume de travail fourni par Tacón ce match. Nous étions clairement la meilleure équipe à certains moments, mais pour quelque raison que ce soit, laissez le jeu s’éloigner complètement de nous au cours des dix dernières minutes. CD Tacón aura une autre chance à trois points le 22 mars face au Real Betis à Séville.