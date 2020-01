Réaction immédiate: Getafe 0 – Real Madrid 3

Prenons tous une minute et inclinons nos casquettes à Thibaut Courtois. Le gardien de but belge a réalisé trois arrêts de classe mondiale en première mi-temps pour éviter de rougir à Madrid. Getafe était de loin la meilleure équipe. Comme prévu, ils étaient implacables dans leur presse. L’effort et l’attitude de l’équipe de Bordalas doivent toujours être admirés. Le Real Madrid a souffert et n’a pas réussi à produire une sorte de rythme. Les garçons en blanc pouvaient à peine sortir de leur moitié.

Il y a eu des batailles individuelles sur tout le terrain – Bale vs Nyom, Cucurella vs Carvajal et Benzema vs Djene parmi les compétitions de haut niveau. Nyom était physique et combatif avec Bale. La tension entre les deux était palpable et se terminait presque toujours par une faute pour l’un ou l’autre. Cucurella était un ravageur. Il a constamment traqué Carvajal et Modric et forcé d’innombrables passes lâches. Le milieu de terrain Kroos – Modric – Casemiro était l’ombre de ce qui était autrefois le meilleur milieu de terrain au monde de 2014 à 2017. Ils ont été complètement dépassés par Getafe. Combien de fois Luka Modric a-t-il perdu le ballon ou donné une faute inutile? Malheureusement, son déclin est apparent depuis la saison dernière et bien qu’il y ait eu des matchs sporadiques montrant une amélioration, le Croate n’est plus construit pour des compétitions physiquement intensives.

En toute honnêteté, les meilleures chances ont été produites par Getafe. Ils ont battu Madrid par 8-2 dans la première strophe. Les coups de pied arrêtés ont toujours été l’un des points forts de Getafe au cours des deux dernières saisons et leur meilleure opportunité est venue d’un coup de pied recyclé. Le ballon a filtré son chemin vers le haut de la boîte où Arambarri a été laissé grand ouvert. Le milieu de terrain a fracassé une volée qui a forcé Courtois à réaliser son premier des nombreux arrêts de première classe. Encore une fois, sans le Belge, ce jeu aurait pu raconter une histoire différente.

Complètement contre la fin du jeu, le Real Madrid a pris les devants environ une demi-heure après le début du match. Kroos a lancé un coup franc qui a raté toutes les têtes des joueurs du Real Madrid, mais a retrouvé son chemin vers l’extérieur de la surface où Ferland Mendy se cachait. L’arrière gauche a pris une touche et s’est installé sur son pied droit le plus faible. Il a ensuite réalisé un beau centre pour son compatriote Varane, pour finir et marquer. David Soria, le gardien de Getafe, est sorti inutilement de sa ligne – manquant le coup de poing – et permettant à la tête de Varane de couler dans le filet.

Aucun changement n’a été fait à la mi-temps, mais Madrid n’a réussi à marquer que sept minutes après la pause. C’est l’équipe en blanc, pas en bleu, qui a réussi à capitaliser sur un coup de pied arrêté. Toni Kroos s’est recroquevillé en une passe d’un pouce parfait au centre de la surface vers laquelle Varane est rentré chez lui, marquant son deuxième but du match. Alors que nous sommes sur le sujet de Raphael Varane, il est un autre auquel nous devrions faire pencher la casquette ce soir. Il était immense dans le dos, arrêtant Mata et Angel, envoya deux longues balles brillantes à Benzema et Bale qui furent presque converties en buts, puis visiblement en marqua deux lui-même. C’était une performance semblable à celle d’un capitaine de Varane.

Après que Madrid ait pris deux buts d’avance, ce qui restait de la seconde moitié était une affaire délicate sans aucun camp dominant vraiment. Zidane a essayé de rafraîchir l’équipe avec les présentations de Fede Valverde pour Kroos et Vinicius JR pour Isco. Le dernier remplacement a vu Luka Jovic entrer dans le match pour Karim Benzema. Bien que ce soit Getafe qui ne se soit jamais arrêté dans la poursuite d’un but. Mais la ligne de fond, en particulier Varane et Militao, a empêché tout tir de l’attaque de Getafe en fin de match. Dans l’ensemble, le second semestre a été une amélioration pour Madrid.

Après trois matchs nuls où Madrid a joué assez bien pour gagner, ils ont produit aujourd’hui une performance où ils étaient l’équipe inférieure, même s’ils ont réussi à obtenir les trois points. Zidane et l’équipe quitteront le sud de Madrid satisfaits du résultat, mais conscients qu’il y a beaucoup à améliorer au cours de la nouvelle année.

* Note tardive: Luka Modric a marqué le troisième but de Madrid, après un poumon éclatant sur le flanc droit de Valverde qui a généreusement transféré le ballon à son coéquipier croate.

Nous décomposerons ce match plus loin avec les notes des joueurs, la revue tactique et un podcast d’après-match.