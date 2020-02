Réaction immédiate: Levante 1-0 Real Madrid

Levante a battu le Real Madrid 1 – 0 (Morales). Voici notre réaction rapide. À venir: évaluations des joueurs, examen tactique, podcast après le match, citations après le match et beaucoup plus d’analyses de matchs.

C’était la peau de banane dont Lucas Navarrete et moi avons parlé sur un podcast il y a deux semaines. Levante a été solide sous Paco Lopez depuis quelques saisons maintenant, et a eu de bonnes performances contre de plus grandes équipes devant eux dans le tableau – notamment ils ont battu le Real Madrid la saison dernière, Barcelone cette saison à domicile, et une bonne performance dans un étroit perte au Camp Nou aussi. Ils sont solides défensivement et décents en transition. Avec deux yeux sur deux grands matchs à venir, un voyage à Valence aurait pu facilement être ignoré. Et c’était.

C’était un jeu bizarre de haut en bas. Le Real Madrid aurait dû gagner ce match et a bien joué offensivement en dehors du dernier obstacle une fois arrivé. Isco, dans son rôle flottant traditionnel, était possédé au premier semestre. Il a relâché Benzema dans une position de tir dans la surface à deux reprises après quelques touches agréables, et a trouvé Carvajal sur une balle passante (un miroir de Messi à Alba basculant par-dessus) dans la surface. Son mouvement était bon, tout comme son pression et ses efforts.

Mais curieusement, les deux autres attaquants de la formation du Real Madrid – l’un qui a connu une excellente saison de score (Benzema) et un autre qui a connu un retour encourageant contre Celta (Hazard) – étaient décevants. Hazard était dompté par ses tirs et a finalement boité hors du terrain pour Vinicius en seconde période dans un spectacle inquiétant. Benzema n’était pas content de la gâchette lorsqu’il était dans de bonnes positions, ou que son tir était interrompu ou mal synchronisé – avec Sergio Postigo le fermant plusieurs fois. Si l’un de ces deux joueurs a un meilleur match, cela pourrait être une victoire serrée.

Sur certaines séquences, le Real Madrid avait de l’espace pour travailler en transition, et sur d’autres, Levante a obstrué les demi-espaces et les canaux centraux tout en faisant bien pour s’assurer que les hommes de Zidane ne trouvent pas d’espace dans le dernier tiers. Mais le Real a créé suffisamment pour gagner, faisant tout ce qu’il pouvait, à part être mortel devant le but.

Levante, dont la presse a été touché ou raté tout au long, a eu ses propres attaques dangereuses, testant la forme défensive et la ligne haute du Real Madrid toute la nuit – en particulier dans une seconde moitié chaotique où les deux équipes se sont frappées la contre-attaque mais ont fait décisions bâclées devant le but. Sur une séquence particulière, où la défense de transition du Real Madrid s’est effondrée et s’est étalée, Roger Marti a ignoré un joueur complètement ouvert dans la surface et a choisi de tirer droit sur Courtois. Une passe là-bas, et le premier but aurait pu arriver plus tôt.

Levante a finalement puni la défense du Real Madrid. Morales a maintenu sa course et a envoyé une balle sur Courtois, qui n’a même pas levé la main pour contester:

Ce fut un match très étrange, auquel le Real Madrid a finalement échoué. Nous décomposerons toutes les performances des joueurs et les rides tactiques plus en détail dans le podcast de ce soir.