Réaction immédiate: Osasuna 1 – 4 Real Madrid, La Liga 2020

Osasuna s’incline 1 à 3 contre le Real Madrid (Garcia; Isco, Ramos, Vazquez, Jovic). Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, citations d’après-match, examen tactique et bien plus encore.

Cela ressemblait plus au Real Madrid – celui qui a dominé la table et qui a été impénétrable sur la défensive.

Après un début de match chancelant, où Osasuna a cherché à exploiter une ligne haute de la défense du Real Madrid et a fait quelques pauses dans le demi-espace entre Dani Carvajal et Raphael Varane, l’équipe s’est stabilisée et n’a pas beaucoup souffert, ni ont-ils permis à Thibaut Courtois de se faire tester plus de deux fois sur l’ensemble du match.

Au milieu d’un début difficile pour les hommes de Zidane, Osasuna a ouvert le score grâce à un but (et si nous sommes honnêtes, un but incroyable) de Unai Garcia où il bat Casemiro vers le ballon et redirige sa tête vers le bas et dans le deuxième poteau.

À partir de ce moment, Real a zippé sa défense. Ils n’ont pas blitzé Osasuna offensivement, mais comme lors des matchs précédents, ils n’ont pas eu besoin de se déchirer. Ils ont créé de bonnes chances contre un schéma défensif organisé, et bien qu’ils aient parfois eu du mal avec leur accumulation face à une pression élevée, ils se sont suffisamment éloignés du ballon pour se placer dans de bonnes positions.

Isco a joué un rôle clé dans la création de ces voies d’attaque. Sa résistance à la presse lui a permis de plonger profondément et d’aider les hommes de Zidane à faire progresser le ballon, et ses balles traversantes ont créé deux opportunités en première mi-temps: une pour Bale qui ne pouvait pas atteindre le ballon avant son défenseur; et un à Benzema qui ne pouvait pas marquer sous un angle difficile après avoir essayé de contourner le gardien.

Isco a marqué l’égalisation à la 33e:

Il convient de noter ici que ce fut l’une des performances les plus mauvaises de Gareth Bale depuis un moment. Alors qu’il était une bonne cible avec son mouvement et sa présence dans la boîte – c’est tout ce qu’il était vraiment. Ses touches étaient médiocres – idem son dépassement et 50/50 défis. Il a l’air terrifié d’entrer dans les plaqués, ce qui affecte tout son jeu.

Le but a été donné à Sergio Ramos cinq minutes après qu’Isco a marqué le sien. Osasuna s’est effondré en défendant un corner, permettant à Casemiro de remporter le ballon au deuxième poteau, et laissant Ramos, Varane et Bale tous ouverts sur la surface de six mètres:

Lucas Vazquez a marqué le troisième but du Real Madrid au 84e, et Luka Jovic a marqué le quatrième juste avant le coup de sifflet final pour sceller la victoire.

Ce n’était pas particulièrement divertissant, et la deuxième mi-temps semblait avoir été jouée à l’extérieur dans mon jardin plutôt qu’à El Sadar – mais bon, nous n’avons besoin de rien d’autre que de trois points pour continuer à pousser vers le titre.

Nous détaillerons cela plus en détail dans le podcast d’après-match de ce soir.