Réaction immédiate (Primera Iberdrola): CD Tacón 0-0 Valencia CF

C’était un match égal aujourd’hui au Campo 11. de Ciudad Real Madrid. Les deux équipes ont commencé avec beaucoup d’intensité et d’énergie. Tacón a réussi à créer plus de danger au cours de la première mi-temps, mais Valence a eu la meilleure chance du match; une chance 1c1 contre Yohana à la 36e minute avec le tir frappant le poteau droit.

Aiona Campo a été suspendue et sa première qualité de passe a été cruellement manquée, comme prévu. Yohana a eu de bonnes interventions, réussissant à sauver le couple de tirs sur la cible de Valence.

Viola Calligari, l’une des meilleures défenseures de Valence, a connu un match exceptionnel et réussi à éliminer de nombreuses occasions créées par Sofia Jakobsson et Kosovare Asllani. Chioma Ubogagu était de retour dans la formation de départ et a eu de bons moments, mais elle n’a pas réussi à être aussi cruciale qu’elle l’a été plus tôt cette saison.

Tacón jouera contre Levante le week-end prochain. La date et l’heure exactes n’ont pas encore été annoncées.