Réaction immédiate: Real Betis 2-1 Real Madrid

Le Real Betis a battu le Real Madrid 2 – 1 (Sidnei, Tello; Benzema). Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, citations d’après-match et bien plus encore.

Le Real Madrid n’a pas pu porter l’élan d’El Clasico dans le Benito Villamarin ce soir, où les hommes de Zinedine Zidane n’ont jamais eu le contrôle d’un match chaotique.

Cela sera en partie dû à certains absents évidents: Dani Carvajal (et tout arrière droit naturel, d’ailleurs), Isco et Fede Valverde. (Valverde était disponible, mais sur le banc.) Zidane avait un flanc droit de fortune ce soir, avec Lucas Vazquez juste devant Eder Militao – avec Militao souvent rentré dans une ligne arrière de trois hommes dans la constitution de l’équipe. Au milieu de terrain, il a déployé Casemiro aux côtés de Luka Modric et Toni Kroos – le Brésilien jouant le rôle d’entonnoir de l’équipe. Je ne sais pas quand la dernière fois que cela a fonctionné, mais à chaque fois que ce trio de milieu de terrain a été réuni sans Fede Valverde, cela n’a pas semblé bon.

Tout était laborieux ce soir en possession. Le Betis a étouffé le flanc gauche du Real Madrid en particulier, où Marcelo, Vinicius et Benzema ont eu du mal à faire progresser le ballon sur le terrain, avec une pénurie visible d’Isco qui a si bien aidé l’équipe dans ce domaine. L’équipe s’est appuyée sur des croix, avec un plan de match clair pour que Ramos sprinte dans la surface en première mi-temps pour les rencontrer. Les croix n’étaient pas assez bonnes. Lorsque Marcelo s’est déplacé au centre comme l’a fait Carvajal à El Clasico, l’équipe a bien couvert pour lui, mais finalement Betis a clôturé la course. Vinicius et Lucas ont échangé des flancs tout au long du match, Vinicius prenant le vent au milieu – mais leur passage, ainsi que Benzema, en transition, n’était pas bon.

Ramos sprintant dans la surface pour rencontrer des croix sur-frappées, comme, non pas comme un plan de match urgent de dernière minute / désespéré, mais comme votre plan de match réel en première mi-temps, semble unidéal.

Le Real Betis a ouvert le score grâce à un tir de Sidnei qui n’a pas été fermé à temps par Casemiro. Le Real Madrid a ensuite égalisé grâce à un penalty de Karim Benzema juste avant la mi-temps.

Avant le but de Sidnei, le Betis a également menacé de faire une pause. Toni Kroos donna le ballon au centre du terrain et Fekir eut la chance de marquer depuis l’intérieur de la surface. Courtois a réalisé une énorme sauvegarde:

Liga

Abil Nabil Fekir était tout proche d’ouvrir le score face au Real Madrid

Mais Thibaut Courtois en a décidé autrement! pic.twitter.com/DJoYnjaRAH

Ces cadeaux étaient un problème récurrent dans ce jeu. Personne au Real Madrid n’a été particulièrement vif avec leur décès. Les trois premiers étaient imprudents en transition et les milieux de terrain n’avaient aucun contrôle réel en possession. Les points de vente n’apparaissaient pas de manière cohérente et tout semblait stagnant et édenté. L’équipe n’a jamais semblé marquer, et c’est Benzema qui a donné le ballon pour le deuxième but du Betis:

⚪ Cristian Tello semble avoir gagné pour Betis!

Après leur succès à El Clasico la semaine dernière, cela pourrait être un cauchemar pour Madrid pic.twitter.com/6ysFeiQRrS

Alors que le Real Madrid a eu des opportunités en deuxième mi-temps (Ramos a continué à essayer de terminer les centres et Ferland Mendy a frappé la barre transversale sur le banc), les Betis étaient plus susceptibles de marquer leur troisième but que de concéder un égaliseur.

Zidane doit être interrogé ici. C’est une équipe qui ne gagne tout simplement pas la ligue. Avec une marge d’erreur si petite, l’un des joueurs les plus importants de l’équipe, Fede Valverde, a été abandonné alors que le match de Manchester City n’est pas avant le 17 – beaucoup de temps pour se reposer. Le schéma est revenu à un schéma qui n’a pas fonctionné depuis 2018 lorsque Cristiano Ronaldo faisait partie de l’équipe.

Om et moi allons détailler cela plus en détail dans le podcast de ce soir.