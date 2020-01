Réaction immédiate: Real Madrid * 0 – 0 Atletico Madrid; SuperCopa Final

Le Real Madrid a battu l’Atletico Madric aux tirs au but pour remporter la SuperCopa. Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, examen tactique, podcast d’après-match et bien plus encore.

La composition de l’équipe de mort de mercredi – celle qui a éviscéré Valence – a été tenue en échec par l’Atletico Madrid en finale de la SuperCopa.

Peut-être qu’en théorie, il est plus difficile d’arrêter les cinq milieux de terrain de Zidane qui semblaient imparables contre Valence, mais un rapide coup d’œil au rapport de dépistage de la demi-finale vous dira, à tout le moins, quelques éléments de base à considérer: ne vous asseyez pas profondément et refusent de faire pression sur Casemiro et Kroos. Ce que Celades a fait, c’est s’asseoir dans un bloc bas, donnant à son équipe peu ou pas de chances de lancer une attaque sans chiffres appropriés, et il a préparé ses hommes à une contre-pression implacable contre une équipe en bonne position pour reprendre constamment possession.

Diego Simeone n’a pas fait la même erreur que Celades (qui n’a fait aucun ajustement au fil du jeu). Il savait que les cinq milieux de terrain du Real Madrid ne pourraient pas contre-presser l’Atletico s’ils pouvaient les empêcher d’entrer dans le dernier tiers. L’Atletico a maintenu la pression, et même si leur presse était parfois lâche (et le Real Madrid n’a pas profité du positionnement ouvert de Casemiro et Isco entre les lignes), ils ont fait en sorte que le Real Madrid crache la possession, ce qui a conduit à deux chances. Au-delà de cela, l’accumulation du Real Madrid est généralement morte avant de pénétrer n’importe où où des dommages pourraient être appliqués.

Il y a eu de bons sorts de possession dans la première mi-temps (et une partie de la seconde), c’est certain. Modric a finalement commencé à entrer dans les demi-espaces vers la fin de la première mi-temps, ce qui a donné au Real Madrid quelques options; et dans la seconde moitié, Luka Jovic a commencé à s’impliquer davantage dans le flux de l’infraction. L’entrée de Rodrygo pour Isco a également fourni un certain dynamisme que l’équipe n’avait pas dans le dernier tiers avant. Isco a tendance à plonger profondément et à retirer le ballon du pied d’un porteur de ballon, ce qui se supprime comme une sortie et l’action elle-même se révèle redondante. Rodrygo était plus présent autour de la surface de réparation de l’Atletico, et c’est sa passe à travers Jovic qui a finalement conduit Fede à manquer un gardien. Rodrygo était également un bon porteur de ballon en transition.

Il était encore difficile de trouver de l’espace. Une source constante d’infraction était Fede Valverde, qui a eu quelques moments brillants, mais qui a finalement eu trop de fardeau pour créer des pièces en tant qu’ailier droit lorsque Saul, Lodi et Joao Felix (qui était au moins assez limité offensivement) ont défendu cela. flanc bien.

Défensivement, le Real Madrid était vulnérable dans le demi-espace gauche entre Mendy et Ramos. Angel Correa a causé des problèmes avec son mouvement là-bas, et Morata a eu l’une des meilleures chances du jeu de se faufiler dans cette fente dans la seconde moitié. Courtois est venu à la rescousse.

Après 90 minutes, le jeu n’avait toujours pas été percé.

Vitolo a apporté un peu de flair à Atleti sur le banc. Il a reçu un ballon de Morata que Ramos a aidé à réduire l’angle du tir, et Courtois a paré pour un corner.

Le Real Madrid a eu des sorts de possession sporadiques, mais surtout en forme de U, et des tirs à longue distance qui n’ont pas testé Oblak.

Vinicius entra sur le terrain pour Kroos. À ce moment-là, le jeu était dans une accalmie abyssale, j’étais excité de voir quelqu’un comme Vinny avec de nouvelles jambes entrer et, espérons-le, injecter quelque chose, n’importe quoi, dans ce jeu. Marcos Llorente a choisi sa poche en une seule séquence et n’a rien fait d’autre sinon.

Courtois a mal jugé un corner, le ballon est tombé sur Morata, dont le coup de pied de vélo a été sauvé par Courtois.

La plus grande chance du Real Madrid est venue à la 110e minute, lorsque Modric a trouvé Mariano sur un ballon. Mariano l’a ensuite réduit à Modric, dont le tir a été enregistré par Oblak. Le ballon est tombé à nouveau sur Mariano sur le rebond – mais son tir a été sauvé par Oblak.

À la 116e minute, après une série de rebonds anormaux, Morata obtient une échappée. Au moment où il s’apprête à saisir sa chance, Fede se précipite par derrière et retire les jambes de Morata. Carte rouge. C’était moche, mais la bonne décision de Fede.

Courtois était possédé. Entré gros plusieurs fois.

Le penalty a été entièrement dominé par le Real Madrid. Courtois a sauvé une pénalité tandis que Saul a frappé le poteau sur un autre. Carvajal, Rodrygo, Modric et Ramos ont tous marqué leurs pénalités, éliminant ainsi le besoin d’un cinquième tireur.

