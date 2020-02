Réaction immédiate: Real Madrid 1 – 0 Atletico Madrid; La Liga 2020

Le Real Madrid a battu l’Atletico Madrid 1 – 0 (Benzema). Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, citations d’après-match, trois questions / trois réponses, podcast d’après-match, revue tactique, etc.

Pour le deuxième Derby consécutif, Zidane a opté pour aligner cinq milieux de terrain contre l’Atletico Madrid. Ce qui a si bien fonctionné contre une équipe de Valence en SuperCopa (une équipe de Valence qui n’a mis aucune pression sur le milieu de terrain, bien sûr), a été minutieusement repéré et annulé par Diego Simeone.

L’Atletico est l’une des meilleures équipes défensives au monde, et ce depuis la dernière décennie. Leur constance à cette extrémité du terrain fait de la routine de défense pour eux. Ils ferment les voies de dépassement et étouffent l’espace juste au moment où vous pensez l’avoir. Le Real Madrid avait un bon mouvement dans les demi-espaces en première mi-temps, mais cela n’avait pas d’importance.

Il y a une autre façon de voir les choses: voici l’Atletico. Ils vous frustreront quelle que soit la formation ou le schéma que vous jouez. Le passage à un 4-3-3 (ou 4-n’importe quoi) ne vous garantit pas le succès contre Cholo, et nous avons une énorme taille d’échantillon sur laquelle s’appuyer pour le soutenir.

Pourtant, tout ce que le Real Madrid a réussi à rassembler en première mi-temps était de deux occasions – toutes deux créées par Toni Kroos pour Sergio Ramos. Certes, l’une d’entre elles était claire – une réduction calculée par des experts sur laquelle Ramos aurait au moins dû tester Oblak. Ramos a souvent fait des passes dans la surface, même en jeu ouvert. C’était presque toute l’étendue de l’infraction dans les 45 premières minutes.

L’Atletico s’est bien défendu. Et, bien que Carvajal et Valverde aient tous deux été bons sur le flanc (Valverde, qui est généralement déployé comme ailier droit dans ce schéma, fait très bien dans ce rôle car ce n’est pas sa position idéale), Lodi et Saul étaient excellents sur la défensive. Tout comme le Derby au Wanda plus tôt cette saison, les deux équipes se sont annulées sur le flanc.

A la mi-temps, Zidane réagit. Il a décollé Toni Kroos et Isco pour Vinicius Jr et Lucas Vazquez. Cela a du sens, sur le papier, contre l’Atletico. Emballer le milieu de terrain contre Atleti aspire simplement la vie créative du jeu – exactement ce que veut Atleti. C’était trop confortable pour les hommes de Simeone. Le Real Madrid avait besoin d’une présence de gauche pour se combiner avec Mendy sur le côté gauche, quelque chose qu’ils n’ont pas obtenu avec Isco assis plus profondément et errant dans des espaces que l’Atletico avait verrouillés. Le rythme de Vinicius a complètement changé la donne. Comme la saison dernière, il était une poignée pour Atleti. Il a également déverrouillé le match avec un ballon à travers Ferland Mendy. Belle séquence tout autour:

C’était le premier but de Benzema dans un derby madrilène au Bernabeu.

Soyons clairs: même avec le changement de formation, c’était loin d’être un match confortable. L’Atletico était généralement tenu à distance par la défense de transition du Real Madrid, mais ils ont également reniflé le danger et il y avait un sentiment qu’ils pouvaient marquer à tout moment. L’entrée de Yannick Carrasco en fin de seconde période a également donné à l’Atletico une certaine verticalité.

En fin de compte, c’était à peu près ce que nous avions prédit: soit un match nul, soit une victoire étroite du Real Madrid. Heureusement, c’était la meilleure option des deux. Nous aurons beaucoup de points à discuter dans le podcast d’après-match: les performances de Fede, le contraste dans les moitiés et les tactiques, et plus encore. Restez à l’écoute.