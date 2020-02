Réaction immédiate: Real Madrid 1 – 2 Manchester City

Eh bien, ce qui peut être dit à part le Real Madrid a eu une fin absolument terrible à leur soirée au Bernabéu contre Manchester City ce soir. Un match qui allait dans le sens du Real Madrid après un but à la 60e minute d’Isco, se termine par une pure déception.

La première mi-temps a été assez calme au niveau des chances et évidemment des buts. Le Real a fait un bon travail de resserrement autour de Kevin De Bruyne et de limiter son dépassement; nous savons combien il peut être dangereux de lui donner un espace ouvert.

Vinicius était un endroit clair clair ce soir, son rythme et son jeu étaient très accueillants. Il a même réussi à ne pas regarder à un moment donné en première mi-temps. Il a merveilleusement aidé le but d’Isco et a réussi à contourner Kyle Walker pour remporter le ballon et faire passer la passe à Isco de près.

Thibaut Courtois et Fede Valverde ont également bien joué. Valverde était sur le terrain comme d’habitude, c’est vraiment un régal à regarder.

Les roues ont vraiment décollé pour Los Blancos après que Vinicius a été soumis. Le jeu a changé alors que Zidane se dirigeait davantage vers une formation 4-4-2 avec Bale pour le jeune Brésilien. Les 15 dernières minutes de jeu ont été parmi les pires du Real toute la saison.

Tout a commencé avec Gabriel Jesus sur une magnifique croix de De Bruyne. Le Real Madrid a revendiqué une poussée, mais il est clair que Ramos est juste tombé pour essayer de gagner la bataille aérienne; c’était un non-appel correct.

Quelques minutes plus tard est venu le penalty de De Bruyne. Juste une mauvaise, mauvaise décision de Carvajal de tenter ce tacle dans la surface de Raheem Sterling, il n’a pris contact avec aucune balle.

Ensuite, la cerise sur le gâteau était le carton rouge de Ramos, ce qui signifie qu’il rate la prochaine étape. En toute honnêteté, Casemiro a fait une très mauvaise passe en premier lieu. Ce fut l’une des pires performances du milieu de terrain depuis longtemps; son décès a été interrompu toute la nuit.

City a dominé la majeure partie de la seconde moitié, avec beaucoup plus de tirs au but que le Real.

Ainsi, le Real Madrid se retrouve dans un trou faisant le déplacement à Manchester. Ils auraient besoin d’au moins une victoire 2-0 à l’extérieur pour avancer maintenant. Et ils devront le faire sans leur capitaine. Nous avons au moins El Clasico avec impatience ce dimanche.

Plus de couverture de cette perte frustrante à venir plus tard ce soir.