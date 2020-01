Réaction immédiate: Real Madrid 2-1 Séville

Le Real Madrid a battu Séville 2-1 (Casemiro x2; De Jong). Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, citations d’après-match, revue tactique, etc.

Les 17 derniers déplacements de Séville au Bernabeu avant le match d’aujourd’hui ont été lamentables. L’andalous n’a gagné aucun de ces voyages et, dans des cas récents, a été complètement époustouflé.

Aujourd’hui, Julen Lopetegui – en faisant son retour au Bernabeu – a eu raison de bien des choses que ses prédécesseurs n’avaient pas faites par le passé. Séville a fait pression sur le Real Madrid comme l’Atletico l’a fait (et Valence ne l’a pas fait) dans la SuperCopa. Les hommes de ZIdane ont eu du mal à entrer dans la moitié de terrain adverse, encore moins au dernier tiers. Toni Kroos et Marcelo, deux des créateurs offensifs les plus importants de l’équipe au fil des ans, ont été limités à des touches loin du but, et chaque fois que Marcelo est entré dans le dernier tiers (rare), Séville l’a bloqué.

La seule offense que le Real Madrid a eue contre eux en première période a été Luka Modric qui a pris sur lui de dribbler les défenseurs et de briser les lignes. Les quelques fois où il l’a fait, le Real Madrid a trouvé de l’espace, mais il n’y avait pas de produit final au-delà de cela. Lucas Vazquez n’a eu aucune touche notable, Rodrygo était isolé et son passage en transition n’était pas bon. Luka Jovic était encore plus isolé que Rodrygo.

Il convient de noter que pour tout le bien que Séville a fait défensivement, le Real Madrid a repoussé et limité l’attaque de Lopetegui. Les deux équipes ont pris le flanc. Séville le fait toujours, de toute façon, et Zidane a répondu à l’appel en mettant Lucas Vazquez à droite pour aider Carvajal à défendre Sergio Reguilon et Franco Vazquez. Carvajal et Reguilon se sont mutuellement dépossédés. Du côté opposé, autant que Séville a retiré Kroos et Marcelo du jeu, le Real Madrid a étouffé le flanc de Séville chaque fois que Jesus Navas ou Munir a récupéré le ballon.

Ce jeu avait besoin de quelque chose. À la mi-temps, Zidane a choisi de garder Isco, Vinicius et Benzema sur le banc. On ne savait pas ce qui allait changer. Puis c’est devenu très clair: Casemiro est devenu fou furieux:

La passe de Jovic à Casemiro était super, et la finition et la capacité de Casemiro à rebondir sur deux défenseurs étaient lisses. Ce n’est pas un objectif facile – mais c’est ce qui allait faire sortir de l’impasse aujourd’hui.

La fête pour le premier but n’a duré que sept minutes, après quoi Séville a égalisé après une série de rebonds fortuits et une défense désespérée:

Non pas que l’une ou l’autre des équipes se soit enfuie avec ce match, mais l’égalisation de De Jong s’est heurtée au cours du jeu. Après le but de Casemiro, le Real Madrid a commencé à trouver plus d’espace et l’entrée de Vinicius Jr sur le terrain était très propice à punir Séville en transition. Il était une bougie d’allumage sur le côté gauche alors que Jesus Navas remontait le terrain et quittait son arrière central, Kounde, pour se faire brûler encore et encore par Vinny.

Casemiro a rétabli l’avance cinq minutes après l’égalisation de De Jong:

Ce fut un jeu amusant, avec beaucoup de rides tactiques, que nous détaillerons beaucoup plus en détail, en particulier sur le podcast d’après-match.