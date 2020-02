Réaction immédiate: Real Madrid 2-2 Celta Vigo

Match nul du Real Madrid contre le Celta Vigo 2 – 2 (Kroos, Ramos; Smolov, Mina) au Bernabeu. Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, examen des matchs, citations d’après-match et beaucoup plus de couverture.

Celta Vigo n’est pas une équipe défensive particulièrement bonne, mais ce n’est pas non plus un trou noir – ils peuvent être une équipe respectable et organisée, et avaient concédé un but de moins que la septième place de Valence avant ce match. Les Galiciens sont dans la zone de relégation parce qu’ils ont du mal à marquer régulièrement.

Ce soir au Bernabeu, ils ont joué l’une de leurs moitiés de football les plus efficaces toute la saison – formant une ligne défensive impénétrable tout en entrant à la mi-temps avec une avance de 1-0 sur leur seul tir de la mi-temps.

Les hommes d’Oscar Garcia méritent le mérite de cette performance au premier semestre. Autant que le Real Madrid a lutté, Celta a couvert toutes les chaînes défensives. Même lorsque le Real Madrid a effectué les bonnes passes hors-balle et les passes, Celta était là pour couvrir. Chaque fois que Bale ou Hazard avait le ballon sur les flancs et pensait à faire un blitz sur leur marqueur, il y avait plusieurs corps défensifs à couvrir. Chaque fois que les trois premiers ont reniflé au but, leur tir a été bloqué juste au moment où ils ont appuyé sur la détente.

Au beau milieu de la bonne défense, le Celta a marqué à partir d’un moment où la défense du Real Madrid s’est endormie. Ils ont permis à Aspas de se faufiler derrière le milieu de terrain, puis lui ont donné l’espace pour glisser une belle passe à Smolov, qui a été maintenu en jeu par Raphael Varane;

Il y a eu beaucoup de critiques sur la façon dont le Real Madrid a attaqué le Celta dans cette mi-temps. Les hommes de Zidane ont réussi 26 croix – le plus de la moitié cette saison pour l’équipe. Beaucoup de ces croix ont été heurtées dans un Benzema fortement marqué. Une partie de la raison pour laquelle ils ont choisi cette route était que Celta était si compacte au centre. Bale et Valverde se sont déplacés dans les canaux centraux, mais leur voie de dépassement a été bloquée. Même lorsque Hazard passait en mode de rupture de ligne (et il l’a fait plusieurs fois), Celta a bien fermé l’intérieur.

Le chaos qui est venu de toutes ces croix, dans toute leur splendeur, a payé pour commencer la seconde moitié. Le Real Madrid a continué de frapper et n’a pas changé son style de jeu. Ils ont continué à bien se combiner sur la gauche (Benzema et Hazard ont tous deux été bons offensivement même dans cette première mi-temps), et un retrait de Marcelo (les retraits en général étaient plus dangereux dans ce jeu que les croix traditionnelles) a trouvé Toni Kroos au haut de la boîte:

Avec cet objectif, Toni Kroos a réussi six années consécutives de but contre le pauvre Celta.

13 minutes plus tard, Eden Hazard a écopé d’un penalty – faisant très bien pour s’étendre pour atteindre le ballon juste au moment où Ruben Blanco était sur le point de balayer le ballon.

Pourtant, sur le plan défensif, le Real Madrid ne semblait pas encore être clair. Ils étaient vulnérables sur le flanc gauche en particulier lors de l’attaque de transition étrange où Smolov ferait une course sans que personne ne le marque. Ironiquement, Celta a marqué l’égalisation après que Ferland Mendy soit entré sur le terrain, et le Français a maintenu Santi Mina en jeu pour l’égalisation. Mina a fait une course au milieu qui n’a pas été ramassée à temps – et il a fallu que Carvajal sprinte pour essayer au moins de lui mettre un corps.

Ce sera un jeu intéressant à découvrir sur le podcast d’après-match de ce soir – même si ce n’est peut-être pas si amusant à faire. Restez à l’écoute.