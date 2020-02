Réaction immédiate: Real Madrid 3-4 Real Sociedad, Copa del Rey 2020

Le Real Madrid s’incline face à la Real Sociedad 2 – 4 (Marcelo, Rodrygo, Nacho; Odegaard, Isak x 2, Merino) et est éliminé de la Copa del Rey. Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, citations d’après-match, revue tactique et bien plus encore.

Dans une performance bizarrement décalée du Real Madrid – qui a été si bon au cours des derniers mois (ou à tout le moins, efficace pour obtenir des résultats et se protéger défensivement) – les hommes de Zidane étaient absolument cuits ce soir au Bernabeu.

Cela sera en partie lié à la décision de Zidane de faire des rotations (et même alors, le calendrier de cette décision, dans un match de quart de finale très attendu contre l’une des meilleures équipes d’Espagne, était discutable). James Rodriguez a été déterré et placé dans le milieu de terrain trois aux côtés de Toni Kroos et Fede Valverde. Nacho et Marcelo ont commencé sur les deux flancs. Brahim Diaz a été récompensé pour sa bonne forme.

Même ces noms devraient suffire à donner de bonnes performances. Zidane n’a pas aligné d’amateurs marginaux ce soir. Si Nacho, Marcelo et James vont être considérés comme des joueurs d’équipe, alors ce sont des jeux auxquels vous vous attendez à ce qu’ils jouent et apportent une contribution importante au Real Madrid. Mais quelque chose clochait. Pour la première fois depuis longtemps sous Zidane, la défense de transition semblait mauvaise. L’espace derrière Nacho était vulnérable. Maintes et maintes fois, Mikel Oyarzabal faisait une course hors-balle derrière lui, mais il était regardé. Et s’il ne l’était pas, alors l’Eder Militao, toujours mince et étalé, devrait venir et faire une interception importante.

Nacho lui-même n’avait pas son meilleur jeu en position et James – déployé en tant que bon CM – était rarement assez profond pour couvrir ou aider. Toute la défense de transition vient de fondre sans Casemiro ce soir.

En ce qui concerne l’objectif d’ouverture de la Real Sociedad – en dehors de ses rebonds et détournements effrayants – Toni Kroos a progressivement décidé d’arrêter de suivre la course de Martin Odegaard:

Offensivement, le Real Madrid ne créait pas grand-chose. La première vraie chance est venue d’un stinger de James Rodriguez de l’extérieur de la surface de réparation à la 36e. Et tandis que l’offensive était fluide et qu’il y avait des pièces mobiles (ce qui a contribué aux problèmes défensifs), la principale (et seule) menace constante était Vinicius, qui a incendié Gorosabel toute la nuit. Il a pu dribbler son marqueur encore et encore et trouver de la place pour une croix ou un tir. Il a également marqué un but non autorisé en deuxième mi-temps et a inscrit le but de Rodrygo pour le porter à 2 – 4.

Alexander Isak était en feu ce soir (comme il l’a été lors des derniers matchs de La Real), mais le Real Madrid ne lui a pas rendu la tâche si difficile. Sur le deuxième but du match de la Real Sociedad, Ramos l’a complètement regardé et l’a laissé ouvert (pensant probablement que Marcelo était en position de couvrir):

Le Real Madrid n’avait jamais vraiment l’air de contrôler ou de monter un retour légitime. Curieusement, vers la fin, la défense de la Real Sociedad a étonnamment émietté et laissé des chemises blanches ouvertes dans la boîte – contribuant à une poussée tardive des hommes de Zidane.

Il y a beaucoup à déballer sur le podcast de ce soir, à savoir: les décisions et les réactions de Zidane, les performances de Nacho, Marcelo et James, et bien plus encore. Restez à l’écoute.