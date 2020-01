Réaction immédiate: Real Valladolid 0-1 Real Madrid

Le Real Valladolid a perdu 1-0 contre Real Madrid (Nacho). Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, citations d’après-match et bien plus encore.

Ce week-end a commencé avec les stars alignées en faveur du Real Madrid. Malgré une victoire morale réconfortante dans les statistiques de possession, Barcelone a perdu ses premiers points de l’ère Quique Seiten avec une défaite 2-0 contre Valence tandis que l’Atletico Madrid a continué à lutter pour trouver le but et a fait match nul 0-0 avec Leganes plus tôt dans la journée. Ce domino de résultats a fourni au Real Madrid une chance unique de profiter des échecs de ses rivaux et de se classer en tête du classement.

Zidane a opté pour un milieu de terrain de cinq hommes avec Nacho remplaçant Dani Carvajal suspendu. Fede Valverde a été abandonné sur le banc et Rodrygo a été donné le départ large avec Karim Benzema seul en haut.

Comme cela a été un thème récent avec le Real, les chances ont été très rares au cours du premier semestre. Il semblait qu’ils avaient pris un départ parfait lorsque le coup franc de 30 mètres de Toni Kroos a trouvé la tête de Casemiro.Cependant, une revue VAR a trouvé le milieu de terrain brésilien à quelques millimètres du hors-jeu. En dehors de ce premier match non autorisé, il y avait peu de choses à signaler sur les 45 premiers, les deux camps n’ayant qu’un seul tir chacun.

Zidane n’a fait aucun changement dans la seconde moitié, mais ses mots ont clairement fait une impression car Rodrygo a rapidement gagné le premier tir de Madrid sur la cible après avoir coupé dans la surface lors de la contre-attaque. Los Blancos a continué de montrer des signes d’amélioration en seconde mi-temps, mais ce n’est qu’au coup franc d’Isco à mi-chemin de la seconde mi-temps que Madrid a de nouveau menacé le but. Une tête de Karim Benzema siffla de peu de largeur juste quelques minutes plus tard avant que le match ne revienne à la bataille du milieu de terrain que nous avons vue en première mi-temps. Lucas Vazquez a remplacé Isco à la 73e minute, faisant passer la formation à un 4-3-3. Cinq minutes plus tard, l’ailier espagnol a remporté un corner que Nacho a marqué avec une tête précise.

Certains hérétiques ont été nécessaires dans les 10 dernières minutes pour garantir le résultat. Mendy est arrivé devant Sergi Guardiola pour arrêter un but sûr tandis que la nature tenace de VAR sur la règle du hors-jeu est venue à la rescousse pour exclure un égaliseur Valladolid dans le temps additionnel. En vérité, le Real Madrid s’en est sorti avec un contre Valladolid, ils étaient pauvres pendant une grande partie du match et devront s’améliorer s’ils ont l’intention de garder leur avance en tête du classement. Ce fut globalement un match difficile à regarder, non seulement à cause de la qualité du match mais aussi parce que la nouvelle de la mort tragique de Kobe Byrant a éclaté quelques minutes avant le coup d’envoi, choquant le monde sportif. Nos pensées accompagnent sa famille en ce moment.

