Réaction immédiate: Real Zaragoza 0 – 4 Real Madrid; Copa del Rey 2020

Le Real Saragosse perd contre le Real Madrid 0 – 4 (Varane, Vazquez, Vinicius, Benzema). Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, citations d’après-match, revue tactique, etc.

Le Real Madrid est à peine sorti de la première vitesse, mais il a mis ce jeu sur le régulateur de vitesse et a dépassé le Real Zaragoza en quart de finale de la Copa del Rey.

C’est l’histoire de cette jeune campagne Copa jusqu’à présent. Alors que les hommes de Zidane ont eu des moments où l’opposition profite de sorts d’attaques, le Real Madrid peut faire un effort relativement docile aux deux extrémités du terrain, tout en donnant un sentiment d’urgence uniquement en cas de besoin.

Ils n’ont pas eu à s’efforcer trop ce soir, ce qui a été une performance impressionnante aux deux extrémités du terrain. L’équipe a marqué tôt, puis à nouveau avant la mi-temps – Toni Kroos créant les deux buts en première mi-temps. Sur le premier, Kroos a effectué un centre à faible tirant sur lequel Raphaël Varane a bondi au deuxième poteau. Le deuxième, la contre-presse de Kroos a dépossédé Shinji Kagawa (oui, ce Shinji Kagawa); puis l’Allemand a trouvé Lucas Vazquez dans la boîte.

Goooooool del Real Madrid, Raphael Varane hace el primero a los 6 minutos de iniciado el partido.

Saragosse 0 – Real Madrid 1

Copa del rey pic.twitter.com/jlLAyfLtv9

– NBA y Fútbol en Español (@EnElSofaSports) 29 janvier 2020

Goooooool del Real Madrid, Lucas Vázquez recibe dentro del área y manda el balón al fondo de la portería.

Saragosse 0 – Real Madrid 2

Copa del Reypic.twitter.com/41ZOOWccZ2

– NBA y Fútbol en Español (@EnElSofaSports) 29 janvier 2020

À la 32e minute, Saragosse a créé son premier bit de danger. Un dépassement de balle de Carvajal sur le côté droit les a finalement mis en bonne position, et le doublé du Real Madrid Alberto Soro a réalisé un bon centre. L’élan a porté le côté à domicile pendant quelques minutes. Leur chance la plus notable est venue de Kagawa en haut de la surface – mais Areola (qui était génial tout au long) a fait basculer le tir au-dessus de la barre.

À la mi-temps, le Real Madrid était aux commandes. Il y avait un positionnement bancal (le manque d’une ancre était clair, car James jouait un rôle avancé et Kroos était principalement coincé sur le côté gauche), mais le décès de Saragosse n’était pas suffisant pour punir le Real. Les hommes de Zidane ont appuyé efficacement et ont limité l’accumulation de l’équipe locale.

En dehors de Kroos, l’interprète hors concours était Vinicius Jr. Sa défense ce soir était excellente – à la fois avec le pressing et le pistage. Le Brésilien avait déjà remporté le ballon cinq fois en première mi-temps, et ses virages et ses dribbles sur le ballon ont posé à la ligne défensive de Saragosse toutes sortes de problèmes. Vinicius a finalement marqué son but en seconde période, portant le score à 3 – 0 après une jolie séquence de passes et de mouvements avec James Rodriguez:

Saragosse a eu un autre bref passage en seconde période, notamment lorsque Luis Suarez est entré en jeu et a donné de vrais problèmes avec ses hors-ball. Mais la finition de Suarez n’était pas bonne quand il a obtenu le ballon dans les bonnes zones, et Areola a nettoyé tout le reste. Il y a des rides tactiques semi-intéressantes dans ce jeu, et quelques performances individuelles (notamment de James et Marcelo) qui méritent d’être discutées plus loin, ce que nous ferons sur le podcast d’après-match de ce soir.