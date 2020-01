Réaction immédiate: Unionistas de Salamanca 1 – 3 Real Madrid; Copa del Rey 2020

Les Unionistas de Salamanca s’inclinent 1 – 2 face au Real Madrid (Morillo; Bale, Gongora (OG), Brahim). Voici notre réaction rapide. À venir: notes des joueurs, podcast d’après-match, citations d’après-match et bien plus encore.

Une soirée inoubliable pour Unionistas. Devant une salle comble à Pistas del Helmántico à Salamanque, cette humble équipe de Segunda B a limité le Real Madrid à deux tirs cadrés en première mi-temps malgré seulement 30% de possession, et a même fait tout son possible pour avoir plus de tirs que Zidane. hommes à la fin de la mi-temps. Bien sûr, ils étaient en baisse de 0 à 1, mais ils ne s’attendaient pas à gagner ou même à renifler un résultat. Quand Alvaro Romero, 23 ans, un homme de voyage de Séville qui, au sommet de sa carrière, a fait une apparition sur le banc pour Extramadura à Segunda et n’a jamais joué plus haut que la troisième division autrement, a marqué un but magnifique après un labyrinthe courir et balle haut de gamme.

Du point de vue du Real Madrid, peu de gens se souviendront de ce match – et aucun ne trouvera la nuit aussi charmante que Romero et son équipe. Les hommes de Zidane étaient dans le rapport le plus bas possible pendant tout ce match. Ils ont gratté avec un minimum d’effort et ont fait le travail.

Ces matchs en début de ronde en Copa del Rey ont généralement une atmosphère de pré-saison, il est donc difficile d’entrer dans les détails tactiques. Sam Sharpe et moi allons le détailler davantage dans le podcast d’après-match de ce soir. En attendant, voici quelques points rapides:

Quelque chose semblait aller mal avec Gareth Bale. Il a perdu presque toutes les balles 50/50 en première mi-temps et semblait nerveux à l’idée de relever des défis. À la 12e minute, après avoir perdu son troisième duel consécutif et avoir l’air fragile sur le ballon, il a tenu sa cheville et a haussé le défi en boitant. Peut-être qu’il y avait des limitations physiques avec lui ce soir. Même quand il a marqué à travers quelques déviations, il n’a pas montré beaucoup d’émotion. Casemiro a couru et a essayé de le faire sourire un peu – ce qui semblait fonctionner.

Un match difficile de Vinicius et Marcelo sur le côté gauche. Vinicius ne pouvait tout simplement pas se lancer offensivement du tout. Même quand il avait de l’espace en transition vers des Unionistas éclair, il finissait par dribbler dans un défenseur. Le décès de Marcelo n’était pas bon. Il a eu quelques cadeaux choquants, dont l’un a conduit au but de Romero.

James était un sac mélangé, mais globalement pauvre. Il avait l’assistance parfaitement placée à Bale, et avait eu quelques belles passes verticales, mais avait également deux chances de faire le match 0 – 2 et aurait dû faire mieux.

La défense de la transition du Real Madrid n’était étrangement pas bonne du tout. Les unionistas ont eu de nombreuses occasions d’égaliser une deuxième fois avec des chiffres dans la surface, mais n’ont pas réussi à capitaliser.

Casemiro était l’un des rares points lumineux. Il a placé James dans une position de buteur en première mi-temps, a eu quelques bonnes séquences de dribble, et c’est lui qui a initialement remporté le ballon sur le but de Brahim Diaz. (Le but de Brahim a finalement été jugé comme son propre but.)

Dès que j’ai vu Brahim Diaz arriver, je suis devenu excité. Sa faim a ajouté une sorte d’urgence dans l’équipe qui était vraiment nécessaire.

Ce fut un rare match médiocre aux deux extrémités du terrain. Encore une fois, simple mise en garde: nous ne nous souviendrons probablement pas de ce jeu à long terme. Le Real Madrid ne s’est jamais complètement mis en vitesse, ou du moins a eu l’impression de pouvoir le côtoyer.