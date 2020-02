Réactions du match à la victoire du Bayern Munich en huitièmes de finale contre Chelsea

Bayern Munich eu une soirée incroyable au Stamford Bridge alors que les garçons de Hansi Flick ont ​​réussi une victoire à l’extérieur contre Chelsea dans le Ligue des champions pré-trimestres. Dans une seconde moitié mouvementée, Serge Gnabry a marqué une accolade et Robert Lewandowski ajouté un autre pour faire le score 0-3, laissant les hôtes dans un désespoir total.

Tout en réagissant à la victoire, qui a également donné au Bayern l’avantage de 3 buts à l’extérieur en main, l’entraîneur et les joueurs ont partagé leurs réflexions sur le match et les performances individuelles.

Ce fut en effet une soirée très spéciale pour Hansi Flick. La victoire a renforcé les chances d’une offre pour un accord permanent au club, auquel le PDG Karl-Heinz Rummenigge a fait allusion avec un cadeau d’anniversaire très spécial. Flick n’a pas oublié de mentionner l’éclat de Serge Gnabry, qui a fait la plus grande différence dans le score, lors de l’entretien d’après-match. Il a dit (FCBayern.com),

Aujourd’hui, c’était une performance d’équipe très concentrée pendant les 90 minutes. Nous avons mis la pression sur nos adversaires dès le début et avons dominé le match. En première mi-temps, nous aurions pu capitaliser sur une ou deux occasions. En seconde période, nous avons pu le faire. Nous sommes très, très heureux. Je connais Serge Gnabry depuis très longtemps. Il s’est tellement bien développé. Serge est très bon en tête-à-tête et devant le but. Nous sommes très heureux de l’avoir.

Thomas Müller a eu quelques très bonnes chances en première mi-temps qui, malheureusement, ne se sont pas soldées par un but. Der Raumdeuter n’avait pas de souvenirs très agréables associés aux Bleus avant hier soir. Il s’est dit heureux que le travail acharné de l’équipe ait porté ses fruits:

Ce petit quelque chose de spécial est dans les matchs à élimination directe. Nous avons eu au maximum un ou deux moments nerveux à l’arrière. En première mi-temps, nous aurions dû nous récompenser avec un but. Cette dernière pièce du puzzle manquait tout simplement. L’adrénaline du jeu est toujours en moi. Dans l’ensemble, c’est une victoire 3-0 absolument méritée. Nous avons couru du début jusqu’à la 92e minute, la performance de l’équipe était vraiment bonne. Nous avions beaucoup préparé et sommes venus ici avec beaucoup de confiance.

Avant de rejoindre le Bayern, Gnabry a passé quatre ans à Londres avec Arsenal mais n’a pas pu y offrir le meilleur de ses performances. Maintenant, cependant, le joueur de 24 ans dirige Londres aux couleurs du Bayern. Müller a ironisé à quel point il est reconnaissant à Gnabry de ne pas avoir une bonne carrière en Premier League (via botteur),

Je suis content qu’il le fasse tout à l’heure et pas il y a cinq ans. Sinon, il ne serait peut-être pas du tout avec nous!

Serge Gnabry est le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer chacun de ses six premiers buts dans la compétition contre des équipes de la même nation (4 contre Tottenham, 2 contre Chelsea) [Opta] pic.twitter.com/zVGJqVYYH5

– Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 25 février 2020

Une autre performance louable est venue de Alphonso Davies – le prodige canadien qui a volé les cœurs bavarois en très peu de temps. Tout comme tous ceux qui l’ont vu jouer, Müller est très impressionné par le jeune de 19 ans. Il a dit:

Il a la chance d’avoir un corps et de sprinter – nous n’en avons pas eu auparavant au Bayern. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’il a beaucoup appris sur le plan tactique au cours de la dernière année. Il est probablement venu se voir comme un ailier gauche, mais maintenant il a livré des performances de classe mondiale à l’arrière gauche.

Les fans du Bayern sont ravis après la victoire et les fans de Chelsea ne veulent pas se souvenir du match. Mais il y a une chose dont nous ne sommes pas sûrs: qu’aurait pu ressentir le père d’Alphonso Davies après le match? Davies a dit:

C’était un rêve devenu réalité de jouer dans ce stade, car mon père a soutenu cette équipe en grandissant. Je pense que nous avons bien joué dans l’ensemble; nous étions défensivement sains. Nous avons bien attaqué en première mi-temps et l’avons intensifié en deuxième mi-temps.

C’est un sentiment horrible de voir son équipe se faire battre devant le public. Frank Lampard examine ce qui n’a pas fonctionné avec ses hommes et partage son respect pour les Bavarois:

En première mi-temps, nous avons eu des problèmes dans certaines situations, mais nous avons bien défendu et avons eu la chance de rester dans le match. Nous devons simplement montrer plus dans les 90 minutes qu’aujourd’hui. Le Bayern a une équipe très expérimentée avec des joueurs comme Lewandowski, Müller, Neuer ou Alaba, nous sommes pleins de respect pour eux.

Le Bayern battant Chelsea à domicile, toutes les équipes de Bundesliga qui ont disputé les huitièmes de finale en Europe ont réussi à décrocher une victoire. Et c’est parti!

Les équipes de Bundesliga ont remporté CHAQUE match à élimination directe jusqu’à présent! #UCL

Borussia Dortmund 2-1 PSG

Tottenham 0-1 RB Leipzig

Chelsea 0-3 Bayern Munich # UCL

Bayer Leverkusen 2-1 Porto

Eintracht Francfort 4-1 RB Salzbourg

Wolfsburg 2-1 Malmo

pic.twitter.com/wTieALLwXN

– Objectif (@goal) 25 février 2020