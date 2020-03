Real A. Aversa-M. Casalnuovo, le résultat de l’appel arrive: voici la décision

Rien de factuel pour le recours formé par Madrigal Casalnuovo, qui a demandé l’erreur technique lors du match, a perdu 2-1 sur le terrain des meneurs Real Agro Aversa.

Les détails sont donnés dans la décision rendue par le juge des sports, qui rejette la plainte:

COURSE DU 15 / 2/2020 REAL AGRO AVERSA – MADRIGAL CASALNUOVO

Le juge suppléant avocat du sport Raffaele Barone, suivant le contenu du C.U. TPS 25 du 27.02.2020, p. 60; l’activité préliminaire a été achevée; entendu pour éclaircissements, en présence du représentant de l’AIA, du DDG, de l’AA1 et de l’AA2, qui ont rendu compte en détail de l’incident survenu à la base de la plainte, précisant de manière univoque et non discordante que lors de la 43 du second semestre du jeu, sur le score de 1/1 le joueur n. Mignone Raffaele, de la compagnie Madrigal Casalnuovo et du DDG, croyant à tort qu’il avait déjà été réprimandé, a également retiré le carton rouge; après avoir annoté la disposition sur son cahier, l’arbitre a reconnu qu’il s’agissait du premier avertissement donné au footballeur susmentionné et, après un rapide signe d’accord avec l’AA1, a informé les capitaines des deux équipes de l’incident ( qui ont pris beaucoup de note), faisant reprendre le jeu, avec la présence du joueur Mignone sur le terrain;

La triade, sans équivoque, a précisé qu’aucun directeur (des deux sociétés) n’avait protesté et que M. Mignone n’était pas averti dans les carnets respectifs; les constatations préliminaires ont révélé “ l’inexistence de l’erreur technique censurée par la société plaignante, compte tenu également de l’irrecevabilité, dans ce contexte, des preuves vidéo produites par le plaignant, car elles ne relèvent pas des cas prévus par l’art. 58 paragraphes 1 et 2 CGS;

P.Q.M. de dissoudre la réserve prise avec C.U. F.I.G.C. L.N.D. n. 74 du 20.02.2020, p. 1431;

DÉCIDE: de rejeter la plainte déposée par la société Madrigal Casalnuovo et, à cet effet, d’approuver le résultat acquis sur le terrain de jeu du 2/1 en faveur de Real Agro Aversa; confirmer, pour le reste, les mesures disciplinaires prises à l’égard de l’appel d’offres dans l’épigraphe et incluses dans le C.U. relatif; ordonne de renoncer à la contribution à l’accès à la justice sportive.