Real Betis, Joaquín: “Les résultats ne sont pas ce que nous méritons”

Joaquín Sánchez a analysé dans Movistar TV le lien entre le Real Betis et le RCD Mallorca: «Je pense que nous avons dominé tout au long du match, nous avons eu de nombreuses occasions, en particulier dans la première partie, mais c’est le football et quand en trois arrivées vous obtenez trois buts, c’est compliqué profiter du jeu Nous n’allons pas dire “ au revoir ” à l’Europe avant la fin de la saison, il est vrai que nous sommes loin mais notre esprit doit être prêt à continuer à travailler et à remporter le maximum de victoires possible, c’est notre objectif, d’aller jeu par match. Les résultats ne sont pas ce que nous méritons et il est donc très difficile de se lever. Mon objectif? Lorsque l’équipe ne gagne pas et que les fans sont blessés, le but importe peu pour moi. »