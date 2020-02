Real Betis, Rubi: “Nous pénalisons le manque d’efficacité”

Joan Francesc Ferrer “Rubi” a analysé pour Movistar TV la défaite de son équipe à Mestalla: “L’équipe jusqu’à la minute 55 a porté le poids du match, elle s’est bien amusée, elle a réussi à marquer un but et ses inconvénients ont été clair. Nous pénalisons l’efficacité loin de chez nous, nous avons des occasions que nous ne pouvons pas marquer. Il est clair que nous avons eu possession et nous avons eu des situations claires mais nous ne marquons jamais, c’est ce qui nous arrive. L’équipe s’est battue et a affronté le match avec sérieux. Je me sens mal parce que nous ne faisons pas tout si mal, mais nous n’obtenons pas un match bien loin de chez nous, nous tirons ou perdons après avoir frappé beaucoup plus à la porte que le rival. À la maison, nous avons marqué facilement mais nous nous sommes également adaptés. Les joueurs donnent tout. Madrid et Séville? Toutes les parties sont compliquées, je dois jouer match par match, nous pouvons gagner le Real Madrid. »