Real Betis vs Barcelona, ​​La Liga: Nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

* Points et positions au moment de la rédaction du samedi

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 23

Barcelone Outs & Doubts: Gerard Piqué, Luis Suárez, Ousmane Dembélé, Neto (sortie)

Real Betis Outs & Doubts: Juanmi, Andrés Guardado, Zouhair Feddal (sortie), Alfonso Pedraza (doute)

Date / heure: Dimanche 9 février 2020, 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Estadio Benito Villamarín, Séville, Espagne

Arbitre: José María Sánchez Martínez

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport 7 (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), Premier Player (UK), Movistar + (Inde), Facebook Live (Inde), autres

Après une sortie cruelle de la Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao en milieu de semaine, Barcelone revient en action en Liga avec un voyage au Benito Villamarín pour ce qui est toujours un match difficile contre le Real Betis. L’équipe à domicile a déçu cette saison après avoir constitué une équipe solide cet été, mais le nouveau manager Rubi a finalement trouvé sa meilleure équipe, et les Betis ont quatre victoires et seulement deux défaites lors de leurs huit derniers matches de championnat.

Le match de dimanche est spécial pour Quique Setién, qui revient au Villamarín pour la première équipe depuis son départ du Betis. Setién n’est pas resté longtemps mais a été aimé par les joueurs et les fans, et il recevra sûrement un très bon accueil de la part de la foule. Mais maintenant, il s’agit du Barça, et Quique était catégorique: la défaite contre l’Athletic lui a fourni beaucoup de points positifs à prendre dans les prochains matchs.

Le Barça aura probablement six points de retard sur le Real Madrid au coup d’envoi et doit gagner pour suivre le rythme de ses rivaux, mais ils n’ont pas eu une bonne performance à l’extérieur en Liga toute la saison. Après l’avoir fait en Copa il y a seulement trois jours, peuvent-ils continuer leur bon travail et faire une déclaration sur la route contre une bonne équipe? Nous le saurons.

Ça va être amusant.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Arthur; Roberto, Messi, Griezmann

Real Betis (4-1-4-1): Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Edgar; Fekir, Canales, Aleñá, Joaquín; Iglesias

PRÉDICTION

Je crois en la loi de l’ex, même en ce qui concerne les managers, et si nous pouvons avoir une très bonne performance à l’extérieur dans un endroit brutal comme San Mamés, nous pouvons aussi bien jouer au Betis: 3-1 Barça, et un heureux se terminant par une mauvaise semaine.