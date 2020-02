Real Betis vs Barcelona, ​​La Liga: Score final 2-3, le Barça revient pour gagner un match sauvage sur la route

Pour la première fois en deux mois et dix-huit jours, Barcelone a remporté un match sur la route de la Liga et terminera le week-end trois points derrière le leader du Real Madrid grâce à une très difficile victoire 3-2 sur le Real Betis au Benito Villamarín dans un match sauvage le dimanche soir. Le Barça a pris du retard à deux reprises mais a trouvé un moyen de revenir en seconde période, et un triplé de passes décisives de Lionel Messi a conduit les champions à un triomphe crucial à l’extérieur de la maison.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a commencé le match avec un diamant au milieu de terrain pour dominer la possession et neutraliser une équipe de Betis qui commence généralement vite à domicile, mais un handball de Clément Lenglet à l’intérieur de la surface de jeu a donné à l’équipe locale une chance de prendre les devants en cinq minutes.

Sergio Canales a marqué le penalty et le Betis est allé de l’avant, mais il n’a fallu que trois minutes à Lionel Messi pour trouver Frenkie De Jong avec une aide incroyable, et le Néerlandais n’a pas déçu devant le but. Deux buts en moins de 10 minutes, et nous en étions à un excellent à Séville.

Après avoir marqué l’égalisation, le Barça a commencé à dominer le match comme ils l’avaient prévu, avec au moins six joueurs au milieu du terrain à tout moment et créant de bonnes chances grâce à des mouvements intelligents et en contournant la surface, Messi manquant une opportunité en or devant grâce à un bel arrêt de Joel Robles.

Le Barça semblait en contrôle total et plus proche du deuxième but que le Betis, mais une erreur stupide d’Arturo Vidal a offert aux hôtes une contre-attaque et Nabil Fekir a de nouveau donné la tête à son équipe. Le Blaugrana a semblé dégonflé pendant un certain temps et a eu du mal à créer, jusqu’au dernier jeu de la mi-temps: Messi avec un coup franc dans la surface, et le ballon a trouvé Sergio Busquets qui a marqué un but rare et égalisé pour le Barça.

À la mi-temps, les visiteurs étaient la meilleure équipe et ont marqué un énorme but avant la mi-temps, mais ils avaient besoin de mieux défendre pour gagner le match en seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Le début de la deuxième mi-temps a été vraiment, vraiment moche, avec aucun jeu au milieu de terrain des deux équipes et beaucoup de fautes et de mauvaises passes des deux côtés. Le Barça avait très peu d’efficacité en possession, mais ils ont créé les deux meilleures chances dans les 20 premières minutes de la mi-temps grâce à Messi, mais le capitaine a été arrêté deux fois par Robles dans le but.

Quique Setién a fait appel à Jordi Alba et Arthur pour mieux utiliser le ballon et être plus incisif autour de la surface, et les changements ont fonctionné car les deux remplaçants ont faim et ont aidé à la fois l’accumulation à l’arrière et la passe dans le dernier tiers. Alors que nous atteignions les 20 dernières minutes, le Barça était à nouveau la meilleure équipe et semblait prêt à marquer à tout moment.

Et ils l’ont fait: Messi a tiré un coup franc des profondeurs et a mis le ballon dans une zone dangereuse, et Clément Lenglet était l’homme le plus fort en l’air et a rentré chez lui le but. Les choses se sont améliorées pour le Barça lorsque Nabil Fekir a reçu un carton jaune pour une faute, puis a dit quelque chose à l’arbitre et a été réservé pour une deuxième fois en 10 secondes, entraînant un rouge pour le milieu de terrain du Betis.

Cependant, le Barça n’a eu qu’un homme supplémentaire pendant deux minutes: Lenglet a reçu un deuxième jaune pour une faute au milieu de terrain et a également vu rouge, et nous n’avions que 20 joueurs sur le terrain avec 15 minutes à jouer. Le Barça avait une avance précieuse et ses meilleurs passants sur le terrain, ils ont donc décidé de garder le ballon et de terminer le chronomètre sans problème.

Ils auraient pu avoir un penalty pour décrocher la victoire lorsque Marc Bartra a clairement tenu Messi dans la surface, mais l’arbitre et VAR l’ont complètement ignoré pour une raison quelconque. Mais cela n’avait pas d’importance à la fin, car le coup de sifflet final est venu pour terminer une sauvage 95 minutes à Séville. C’était loin d’être joli, mais ce qui compte, c’est que nous avons gagné sur la route. Deux mois et 18 jours plus tard.

Real Betis: Robles; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Canales, Rodríguez (Tello 86 ’), William (Joaquín 69’); Aleñá, Iglesias (Loren 61 ’), Fekir

Buts: Canales (6 ’), Fekir (26’)

Carton rouge: Fekir (76 ’)

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Umtiti, Lenglet, Firpo (Alba 56 ’); Roberto, Busquets, De Jong; Vidal (Arthur 56 ’); Messi, Griezmann (Rakitic 88 ’)

Buts: De Jong (9 ’), Busquets (45’ + 2), Lenglet (72 ’)

Carton rouge: Lenglet (78 ’)