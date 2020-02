Real Betis vs Barcelona: évaluer les niveaux de menace

Le choc de Barcelone avec le Real Betis sera certainement une explosion du passé pour Quique Setién, qui a entraîné le club de Séville avant de prendre les rênes du Camp Nou. L’équipe du Barça est également prête à rencontrer un visage familier, étant donné que le loueur Carles Aleñá pourrait prendre le terrain contre son club permanent. Bien que les Betis ne soient peut-être pas dans la position de la ligue qu’ils visaient cette saison, c’est une équipe qui n’est pas étrangère à provoquer un bouleversement, comme les Blaugranes l’ont découvert lors d’une défaite 4-3 embarrassante à domicile la saison dernière. Examinons le danger que le Betis peut représenter pour les visiteurs, tout en déterminant si oui ou non l’étoile montante Aleñá pourrait avoir une influence sur le résultat final.

Étant donné que les Betis ont décroché la 10e place en Liga la saison dernière, ainsi que la sixième place l’année précédente, ils chercheront sûrement à améliorer leur 13e place actuelle. Leurs cinq derniers résultats se sont soldés par une victoire, deux nuls et deux défaites, ce qui est décevant pour une équipe de ce calibre. Sur le front offensif, le Betis a marqué six buts, n’ayant réussi à se convertir qu’une seule fois. Focalisant leur attention sur leur défense, les Betis ont concédé cinq buts lors de leurs cinq dernières sorties.

Photo de Quality Sport Images / .

Ces chiffres montrent que même si les Betis n’ont aucun mal à trouver le fond du filet régulièrement, il ne faut qu’un but ou deux pour que l’opposition pleuve lors de leur défilé. Cela était évident lors de leur match nul 1-1 avec Eibar, où le match d’ouverture du Betis a été annulé quelques instants plus tard. Alors que les Betis ont dominé leur match contre Alaves avec 67% de possession de balle et dix tirs par rapport aux six d’Alaves, le match s’est terminé dans une impasse de 1-1 en raison de la non-capture par Betis d’un deuxième but après l’égalisation. Le battement 3-0 des Betis contre la Real Sociedad semble être une anomalie à ce stade.

L’attaquant Loren Moron sera probablement surveillé de près dimanche, car Barcelone a été liée à une décision pour le joueur de 26 ans alors qu’il cherche à couvrir les blessés Luis Suarez et Ousmane Dembele. Moron a marqué 10 buts toutes compétitions confondues pour le Betis cette saison, mais sept d’entre eux sont venus lors de ses huit premiers matches, et il n’a pas trouvé le fond du filet en Liga depuis novembre.

Photo de CRISTINA QUICLER / . via .

Même au-delà de leur forme récente, les performances du Betis cette saison ont été moins que satisfaisantes. Alors que 30 buts est un décent décent à ce stade de la saison, les Betis ont concédé 34, ce qui leur a valu l’un des pires records défensifs de la ligue. Bien que le Barça ait été erratique à l’avant, comme en témoigne leur échec à marquer contre Valence ainsi que lors de leur match de Copa del Rey avec l’Athletic Bilbao, ils ne devraient avoir aucun problème à trouver le fond du filet s’ils peuvent trouver leur groove.

Photo de CRISTINA QUICLER / . via .

Les Betis ont réussi à obtenir des résultats impressionnants, tels que leur victoire 2-1 sur Valence et leur match nul à l’extérieur avec le Real Madrid, mais même ceux-ci sont rares. Un martèlement 5-1 par Villarreal et une défaite 5-2 contre les Blaugranes lors de leur dernier match cette saison semblent largement éclipser les meilleurs moments du Betis. Malgré leur mauvaise forme, Carles Aleñá pourrait-il peut-être secouer un peu les choses lors du choc de ce soir?

Aleñá a disputé quatre matches de championnat pour les Betis depuis son arrivée en prêt en janvier, ainsi que deux matches à la Copa del Rey. Bien qu’il n’ait jamais été associé à un nombre élevé de buts et de passes décisives, ses contributions ont jusqu’à présent été limitées. Il a fait deux passes décisives dans la Copa del Rey, mais celles-ci sont venues contre des équipes qui n’ont pas le calibre du Barça, car ni Rayo Vallecano ni Portugalete ne sont même dans l’élite espagnole. Aleñá a été impliqué dans un jeu de liaison décent contre des joueurs comme la Real Sociedad et Eibar, mais il est difficile d’imaginer que lui seul puisse résoudre les problèmes du Real Betis, surtout après son arrivée au milieu de la saison.

Photo de Quality Sport Images / .

Bien qu’il soit difficile de s’attendre automatiquement à une victoire des Blaugranes en raison de leur comportement erratique, c’est sûrement un match sur lequel le Barça devrait capitaliser s’il a le moindre espoir de regagner la première place de la Liga. Tout ce qui est inférieur à trois points doit être considéré comme une déception.