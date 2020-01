Real Casamale-Camposano 5-2, dans le troisième match d’après-match qui se réconcilie avec le football

NAPLES. Après deux tours d’abstinence, il retrouve les trois points Real Casamale, avec une nette victoire contre Camposano les hôtes montent à sept points du classement en détachant leurs rivaux actuels de la journée.

VICTOIRE À RIMONTA

Jeu intense et vivant depuis le tout début, deux clubs amicaux mais pas pour cette raison nous n’avons pas vu de saine compétition sur le terrain. Casamale fait le jeu mais les invités prennent les devants avec Napolitano, bon à profiter d’une occasion née d’un corner. Réaction véhémente des hôtes qui en 15 ‘trouvent trois buts en succession rapide, deux buts d’un Alaia sauvage et le but de Raia sur la contre-attaque. Mention spéciale pour l’un des deux sceaux du joueur de Casamale, un beau geste technique de ce dernier qui retourne le ballon. La première mi-temps se termine donc sur trois contre un en faveur des hôtes, bons pour inverser le jeu après le désavantage initial.

SPORT QUI COMBINE

Dans la seconde moitié, le défi est un peu dû à des décisions d’arbitrage, en attendant Casamale abandonne le poker avec le Sorrentino nouvellement entré. Camposano n’abandonne pas et tente de rouvrir le match, en finale les invités récupèrent et transforment un penalty avec De Stefano qui raccourcit donc les distances. Sceau irréaliste car peu de temps après Alaia ferme toujours les comptes, coup du chapeau pour lui et “manita” des hôtes. A noter en marge de l’événement, la belle troisième mi-temps organisée par les deux équipes, un moment de convivialité et d’amitié dans l’après-match avec des rafraîchissements pour les joueurs et les managers. Dans un football mineur qui se partage souvent, entre controverses arbitraires ou actions peu conciliées avec le sport, un geste qui unit et fait honneur aux équipes qui l’ont fait.