Real ko, Sergio Ramos contre les arbitres: ‘Arrogance scandaleuse, ils n’ont aucun respect!’ | Estero

Sergio Ramos, défenseur et capitaine du Real Madrid, proteste après le KO chez Levante: “Je n’aime pas parler des arbitres, je l’ai toujours dit parce qu’ils sont humains et ils peuvent se tromper. Parfois ils vous font douter et vous font réfléchir, les critères sont différents selon les jours. Mon handball en Super Coupe, contre Valence, c’était involontaire mais le penalty a été donné et il y a eu deux touches involontaires mais il n’y avait pas de données. Cet arbitre ne me surprend pas du tout, les arbitres étaient plus respectueux avant, on pouvait en dire plus. Vous ne pouvez plus leur parler, cette arrogance est scandaleuse, et à la fin du je lui ai demandé s’il avait quelque chose de personnel contre moi, il m’a conditionné avec le jaune à la dixième minute “.