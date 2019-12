Real Madrid, 2020: Gareth Bale ajoutera quatre mois sans marquer dans la saison | Ligue de Santander | Espagne | Signatures Espagne

Il y en a maintenant 113, mais au 4 janvier, Real Madrid sur le ring avant Getafe par LaLiga Santander, sera de 125 jours (quatre mois et un peu plus d'une semaine) qui Gareth Bale rencontrera sans marquer de but lors de la pire saison qu'il a passée avec le club.

Un fait réel et sans précédent, mais qui parle de lui-même de ce qui a été le rôle de Gallois à Madrid depuis quelques saisons, où il n'a pas pu faire la différence malgré un départ prometteur. Mais c'est déjà de l'histoire répétée.

En 2016-17, le Gallois a à peine réussi sept buts en Liga, mais maintenant j'en avais cinq. Dans lequel il a terminé cette année, il est venu huit buts, mais clôturé 2018 avec quatre. Dans le 2019-2020, en onze jeux, il ne reste plus que deux buts et ils étaient dans le même match – dans lequel il a également été expulsé – contre Villarreal.

Avec votre sélection est un autre

Gareth Bale clôture un 2019 avec une lueur grise avec le t-shirt blanc, mais très propice à celle du Pays de Galles rouge. Il a marqué et aidé dans les moments importants pour placer son pays parmi ceux qui seront présents au prochain Championnat d'Europe.

La tâche du Gallois est de partir du bon pied en 2020 non seulement avec ses objectifs avec son pays, mais aussi avec le club Chamartín. Vos objectifs et votre présence seront importants à combattre La Liga et la Ligue des champions, mais Madrid Je sais encore un an les mains vides.

