Real Madrid – Aperçu du match de la Real Sociedad Copa del Rey 2020, blessures / suspensions, XI potentiels, pronostics

Le Real Madrid disputera son premier match à domicile de la Copa del Rey cette saison contre la Real Sociedad jeudi. Ce sera la deuxième fois que le Real affronte l’équipe basque cette saison après s’être affronté en novembre avec une victoire 3-1 pour Los Blancos à domicile.

La Sociedad a démarré très fort cette saison et a un peu chuté depuis, maintenant à la huitième place de la Liga. Cependant, seuls cinq points les empêchent actuellement de jouer en Ligue des champions. Ils ont battu de manière convaincante leurs deux adversaires de la Copa del Rey avant ce match.

Bien entendu, tous les regards seront à nouveau tournés vers le Real Loanee Martin Ødegaard qui connaît une saison très forte. À tel point qu’il a déclaré vouloir rester pour une autre saison à Saint-Sébastien en prêt.

Ce sera l’adversaire le plus dur du Real à ce jour. Leurs deux derniers adversaires ont été respectivement une équipe de Segunda División B et une équipe de Segunda División. Ainsi, il sera très probablement plus difficile de passer à l’étape suivante.

Le Real Madrid n’a toujours pas Eden Hazard parfaitement apte à faire partie de l’équipe. Ils seront également privés de Gareth Bale, Dani Carvajal, Lucas Vazquez et Casemiro.

La Sociedad sera sans Diego Llorente, Illara et David Zurutuza.

Real Madrid

Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Benzema

Alphonse Areola a disputé les deux derniers matches de Copa del Rey. Étant donné qu’il s’agit d’un adversaire beaucoup plus difficile, Zidane peut aller avec Courtois.

Mendy a également été un choix de départ sur Marcelo ces derniers temps.

Zidane ira probablement avec Rodrygo et Vinicius aux côtés de Benzema en haut sans Vazquez, Bale ou Hazard. James est également une option.

Real Sociedad

Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Ødegaard, Merino; Barrenetxea, Oyarzabal, Isak

Real Madrid — Real Sociedad 2-0

C’est une équipe de la Sociedad très difficile à laquelle le Real sera confronté jeudi. À la maison, c’est un peu un regain de confiance, mais la Sociedad est toujours un club formidable qui peut éliminer le Real s’il ne fait pas attention.

Le Real devrait pouvoir délivrer la victoire devant les fidèles du Bernabéu et passer au tour suivant, mais la Sociedad ne sera pas du tout prise à la légère cette saison. La Sociedad marque des buts, mais elle a également concédé beaucoup cette saison.

Ce sera un match intéressant et difficile pour les deux clubs car ils participeront tous les deux à leur match de Copa del Rey le plus difficile jeudi. Ce ne sera pas facile, mais le Real devrait être suffisamment confiant pour que sa longue séquence invaincue puisse se poursuivre jusqu’au prochain tour de ce tournoi.