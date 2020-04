Real Madrid après Kylian Mbappé: l’ancien joueur parisien révèle que l’affaire est presque finie, mais ne révèle pas la date d’arrivée | Transferts Espagne

Mis à jour le 04/12/2020 à 06:40

Le Français Kylian Mbappé pourrait être plus proche que jamais du Real Madrid. Cela a été révélé par Jerome Rothen, un ancien joueur du PSG qui affirme que l’approche entre les deux aurait une fin heureuse, mais il n’a pas été encouragé à donner des dates avant la paralysie totale du football en raison de la pandémie de coronavirus.

Selon l’ancien joueur de l’équipe de la capitale française, citant de bonnes sources au sein du club, l’accord entre Mbappé et le Real Madrid a atteint un point de non-retour cette saison. Cependant, le COVID-19 nous fera attendre encore quelques mois pour le voir habillé de blanc.

«Je sais de bonnes sources que Kilyan Mbappé l’a presque fait avec le Real Madrid. Mais avec ce qui se passe, l’arrivée de Mbappé à Madrid sera sûrement reportée “, a déclaré Rothen dans une interview accordée à” RMC Sport “.

«En aucun cas il n’y aura de renouvellement de Mbappé avec le PSG. Ce sera un accord entre eux puisque le PSG a accepté de se séparer cet été. À mon avis, ce n’est qu’une question de temps. Quitter Madrid un an de plus pour récupérer Mbappé ne m’étonnerait pas non plus », a ajouté l’ancien joueur du club français.

Avec son idole

Zinedine Zidane Il a toujours précisé que le champion du monde 2018 en Russie était à son goût. En fait, le Français a fait référence à Mbappé d’une manière très particulière dans l’aperçu d’un match de Ligue des champions, au cours duquel l’ancien AS Monaco a rendu visite au Bernabéu.

«Tu sais que je le connais depuis longtemps, je suis déjà amoureux de lui d’abord en tant que personne car il est venu faire un test il y a longtemps. Il est le rival, et c’est tout. Je ne peux pas vous en dire plus », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse.

