Real Madrid-Atlético Madrid 4-1 dcr, la Super Coupe d’Espagne va aux Blancos

JEDDA (ARABIE SAOUDITE). La finale du Super Coupe d’Espagne, cette année première édition avec le nouveau format avec quatre participants. Pour concourir pour le trophée, la formation gagnante de la Liga, celle qui a conquis la Coupe du Roi et les deux équipes qui sont arrivées en deuxième place dans les compétitions susmentionnées.

LES CHOIX DES MISTERS

Première phase avec deux demi-finales, dans lesquelles le Real Madrid a battu Valence trois par un et l’Atletico Madrid a battu Barcelone trois par deux lors d’un retour. 4-3-2-1 pour Zidane, 4-4-2 pour Simeone, le technicien blancos renforce la médiane avec l’insertion de Valverde dans un département qui comprend déjà Casemiro, Modric et Kroos. Jovic seul terminal offensif. Parmi les colchoneros de nombreuses confirmations, à partir du tandem Morata-Joao Felix en attaque, sur les voies extérieures Saul et Correa.

BOT ET RÉPONSE

Le premier souffle des hommes de Cholo, après seulement 3 ‘Morata s’enfuit sur l’aile, du bas met une belle balle dans le secteur mais Joao Felix est anticipé par la défense du Real. Répliquez les blancos avec Casemiro, tiré du bord sur lequel Oblak s’étire très bien, qui se répète quelques minutes plus tard sur une tentative insidieuse de Modric. Erreur criarde de l’arrière de Zidane, Joao Felix n’en profite pas et rate le tir de sa droite. A 20 ‘, l’ancien Juve et Real, Alvaro Morata, avec une grande droite touche l’avantage avec le ballon sifflant près du poteau. Au fil des minutes, les merengues grandissent, retournant dans les parties d’Oblak avec Isco, l’Espagnol en corner envoie sur le côté. Mendy essaie également, l’arrière-latéral madrilène s’enfuit, rentre à droite et engage le numéro un de l’Atlético. La première mi-temps s’est terminée sur un tir de Joao Felix qui a été repoussé et la tête de Varane a balancé sur le côté dans le coin. Joli match à Djeddah, les opportunités ne manquent pas mais le partiel est de zéro à zéro.

RÉEL SEULEMENT, MAIS LA COURSE NE DÉVERROUILLE PAS

Le Real Madrid repart en seconde période, les Blancos tentent immédiatement à 48 ‘avec Jovic, le Serbe démarre ballon et enchaîne mais après une longue course vers la porte il casse sur le mur défensif des colchoneros. Quelques minutes et c’est toujours l’attaquant des merengues qui fait trembler Oblak, service de Modric et tir à bout pour traverser avec la gauche qui touche le poteau. Le numéro dix de Madrid tente une solution personnelle à la 57e minute mais sans succès. Pousse vraiment le Real, les hommes de Zidane sont à nouveau proches de la tête à la 68e minute avec l’urgent Valverde qui, seulement dans la surface de réparation, prend la tête mais le ballon rebondit sur son genou et finit. L’Atlètico est revu dans les années 80 avec une belle passe décisive de Trippier pour Morata, un droitier de première intention qui manque de force et trouve le rejet de Courtois. Décisif à la place d’Oblak peu de temps après, le ballon dans la surface et le défenseur slovène entre plusieurs chemises blanches parvient à balayer. A la fin occasionnelle pour Mariano Diaz, excellent contrôle au cœur de la surface de réparation mais son tir est central et ne pose pas de problème particulier pour le numéro un de l’Atlético. A 94 ‘du dernier halètement, la punition de Thomas repoussée avec quelque difficulté par le numéro un des merengues. Cela va au temps supplémentaire.

EXTRATIME, REAL GAGNE DANS LA PEINE

Il recommence et est immédiatement réel, coup de Mendy, aucun danger pour Oblak. La réponse des colchoneros est immédiate, d’abord Vitolo puis Gimenez touchent le but, mais Courtois et le but inexact du défenseur uruguayen laissent le score inchangé. Le jeu ne se déverrouille pas et les premières heures supplémentaires s’échappent sans autres secousses. La seconde mi-temps commence et immédiatement Atlètico dangereuse, sortie précipitée de Courtois qui remédie alors à pied sur Morata. Dans l’émission d’Oblak, le numéro un des colchoneros s’oppose d’abord à Modric puis répond peu après à Diaz. A 115 ‘Real reste à dix, le Fallaccio de Valverde sur Morata se lance vers la porte de Courtois. Finale chauffée au rouge, troupeau d’avertissements, Carvajal, Savic et Correa sur le cahier de l’arbitre. L’outsider argentin a joué dans les dernières minutes, d’abord avec un tir croisé puis avec un tir bas après un bon dribble, dans les deux cas Courtois réactif. L’équilibre ne se casse pas, la Super Coupe d’Espagne sera décidée aux tirs au but. Des onze mètres fatals aux fautes de Saul et Thomas, les hommes de Zidane parfaits au but avec Carvajal, Rodrygo, Modric et Ramos, le but de Trippier est inutile.