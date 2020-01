Real Madrid — Atlético Madrid La Liga 2019-20 Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels, pronostics

À quelques semaines de la Supercopa de España victoire, le Real Madrid et l’Atlético Madrid s’affrontent à nouveau lors d’un match d’El Derbi samedi. Les deux précédents derbies de cette saison se sont terminés par un nul 0-0 à temps plein, le match de la Supercopa étant sanctionné.

Le Real Madrid cherche à poursuivre sa séquence de 20 victoires consécutives dans toutes les compétitions, dont 12 en Liga. Le Real n’a pas non plus perdu lors de ses sept derniers matches d’El Derbi, mais l’Atlético est également invaincu lors de ses six dernières visites au Bernabeu.

Ce ne fut pas une saison régulière pour l’Atlético, bien qu’il soit actuellement à égalité de points pour la quatrième place du championnat. Ils sont anémiques en matière d’offensive, ils ont marqué autant de buts que Majorque. Cependant, nous savons à quel point ils sont stellaires du côté défensif du ballon, c’est pourquoi ils peuvent forcer autant de tirages.

Le Real Madrid sera sans Eden Hazard, bien qu’il soit revenu à l’entraînement complet. Gareth Bale est également hors de l’équipe encore aux prises avec sa blessure. Nacho, Brahim et Rodrygo ont également été exclus de l’équipe de samedi.

L’Atlético n’a pas libéré son équipe au moment de l’écriture, mais ils subissent une grosse perte de ne pas avoir João Félix disponible pour ce match. Ils seront probablement sans Diego Costa, Jose Gimenez et Koke. Kieran Trippier est également discutable. Le retour de Yannick Carrasco ne jouera probablement pas non plus car il ne s’est pas entièrement entraîné avec l’équipe à temps.

Il n’y a pas de suspensions de chaque côté dans ce match d’El Derbi.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema

Carvajal repart en Liga après avoir purgé une suspension le week-end dernier contre Valladolid.

Avec Rodrygo non disponible, nous avons pu voir une formation similaire au 4-3-2-1 que Zidane a utilisé contre l’Atlético en finale de la Supercopa. Cela ramène également Valverde dans la formation de départ. James pourrait également être une option pour commencer.

Atletico Madrid

Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Partey, Herrera, Llorente, Saul; Correa, Morata

Real Madrid — Atlético Madrid 0-0

Sur la base de la façon dont ces deux derniers derbies se sont déroulés cette saison, je peux absolument voir que le match de samedi n’est pas différent. Je ne m’attends pas non plus à beaucoup d’objectifs cette fois-ci.

Ces deux clubs ont été invaincus lors de la dernière poignée de derbies organisés au Bernabeu, ce qui contribue également à une prédiction de nul. Il devrait s’agir d’un duel défensif plutôt que d’une fusillade offensive.

Vraiment besoin d’un résultat pour continuer à être en tête de la ligue pendant le week-end. Cependant, ce serait le match parfait pour finalement obtenir une victoire sur l’Atlético pour continuer à détenir plusieurs points sur Barcelone.

Ces derbies sont toujours amusants et stressants. Demain ne devrait pas être différent, quel que soit le résultat du match.