Real Madrid aujourd’hui: affrontez Barcelone dans le classique | Ligue d’Espagne

Le coup d’État en Ligue des champions a été très dur. Le Real Madrid a perdu 1-2 avec Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale, dans un match qui lui a échappé les mains en un clin d’œil. Mais ce jeudi, le merengue est revenu au travail avec un autre objectif: le classique du football espagnol dimanche, contre Barcelone, qui a commencé à préparer avec soin de Zinedine Zidane à ses propriétaires et avec les absences des blessés Eden Hazard et Marco Asensio.

Sans le temps de se lamenter et de changer la puce de la Ligue des champions avec celle de la Ligue, le Real Madrid a commencé le travail de préparation du classique dans sa ville sportive. Zidane a pris soin de ses titres et les joueurs qui ont commencé le match contre Manchester City ont récupéré. Certains, comme Dani Carvajal, Mendy, Raphael Varane, Casemiro, Federico Valverde ou Karim Benzema, ont sauté sur l’herbe pour faire une course douce avec laquelle relâcher les jambes chargées avec le grand effort fait.

D’autres sont restés directement à l’intérieur des installations avec une physiothérapie ou un traitement en piscine. Avec Marco Asensio toujours hors du groupe, travaillant seul avec et sans ballon, le reste de l’équipe de Madrid a exercé avec plus d’intensité pour montrer à Zidane qu’ils sont prêts à jouer le classique s’il introduit des changements dans ses onze.

Des joueurs comme Marcelo ou Toni Kroos qui ont manqué de minutes en Ligue des champions; Gareth Bale, Lucas Vázquez et Luka Jovic qui étaient les changements de l’entraîneur, ainsi que Militão, James Rodríguez, Nacho, Brahim, Mariano et Rodrygo ont terminé un match en petites dimensions et en série de tirs de gardien de but.