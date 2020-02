Real Madrid aujourd’hui: chiffres, expulsions et cartes de Sergio Ramos | Ligue des champions | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le défenseur du merengue a été expulsé en huitièmes de finale contre Manchester City.

Ramos ne participera pas au match retour du match retour de la Ligue des champions.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

26 février 2020 à 18 h 13

Sergio Ramos a quitté le Real Madrid avec dix hommes au pire moment du match qu’il a perdu mercredi 1-2 avec Manchester City, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le défenseur ne peut pas être dans le match retour, dans lequel le merengue a pour mission de retracer la série, il a donc compliqué davantage les choses pour Zinedine Zidane et ses coéquipiers.

Le capitaine merengue a vu le carton rouge à 86 minutes, pour avoir commis une faute derrière Gabriel Jesus, qui était déjà sur la bonne voie pour marquer un tiers possible des “citoyens”. Expulsion qui peut être vitale dans le développement de la clé.

Cependant, Sergio Ramos a confirmé qu’il frappe, frappe beaucoup et c’est pourquoi le parti disciplinaire le condamne. Ses chiffres en matière de réprimandes et de cartons rouges, ont fait de lui le joueur le plus puni de l’histoire du Real Madrid, de l’histoire de la Ligue des champions et de bien d’autres anti-records.

Sergio Ramos est …

👉 Joueur avec plus de cartes et de rouges dans l’histoire de la Liga

👉 Joueur avec plus de cartes et de rouges dans l’histoire de la Ligue des champions

👉 Joueur avec plus de cartes et de rouges dans l’histoire de Madrid

👉 Joueur avec le plus de cartes dans l’histoire de l’équipe nationale espagnole pic.twitter.com/qtvnzC4f0v

– MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 26 février 2020

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez