Real Madrid aujourd’hui: Zidane et les quelques opportunités pour James Rodríguez | Ligue d’Espagne

James Rodríguez n’a pas eu le retour de rêve au Real Madrid. Après deux saisons de prêt au Bayern Munich, le milieu de terrain colombien est revenu avec l’espoir de pénétrer au cœur de Zinedine Zidane et de triompher, une fois pour toutes dans l’équipe merengue. Mais la réalité de cette saison a été très différente de la façon dont il l’avait rêvé: avec des blessures, un manque d’opportunités, “effacé” dans les appels et, apparemment, des problèmes personnels qui ne lui ont pas permis de jouer au maximum à Madrid.

Zidane était fatigué et c’est pourquoi il aurait donné un ultimatum à Rodriguez. Soit il prend un ton physique, mental et sportif, soit il ne la voit plus cette saison. Peu importe s’il y a des blessés, l’entraîneur examinera d’autres possibilités mais ne comptera pas sur James s’il ne se dégage pas la tête et se produit au plus haut niveau.

La vérité est que les chiffres prouvent que James n’est pas et n’a pas été la première ou la deuxième option au Real Madrid 2019/2020. En fait, le Colombien ne figure pas parmi les 20 Zidane préférés cette saison.

Les chiffres sont bruts. Pas même en Ligue espagnole, où il n’a pas joué cette année; ni en Ligue des champions, où il était sorti du duel contre Manchester City mercredi en huitièmes de finale; James n’est pas l’habituel, pas même les substitutions habituelles de Zidane.

Parmi les joueurs qui ont eu des minutes dans le championnat espagnol, dans lequel il se bat côte à côte avec Barcelone pour le titre, James est le 22e footballeur avec plus de temps sur le terrain, des 24 joueurs que Zidane a utilisés cette saison. Avec 340 minutes, le ‘16’ ne bat que Alphonse Areola, gardien de but remplaçant (270 minutes), et le U21 Brahim Diaz, qui compte à peine 23 minutes à son actif. Même Álvaro Odriozola, parti en janvier pour le Bayern Munich, compte plus de minutes que James (344).

Dans l’histoire de la Ligue des champions, c’est plus triste. Entre les absences par décision technique et le temps qu’il s’est absenté pour cause de blessure, James ajoute à peine 81 minutes en deux matchs. Il est également le joueur 22 sur l’échelle de temps jouée, battant Nacho (46) et, encore une fois, Brahim Díaz (17).

Ainsi, James a deux options: soit il termine la saison le mieux pour avoir de la compétition avant juin, soit il commence à chercher des options sur le marché d’été pour changer d’équipes et chercher la continuité loin du Bernabéu.