Real Madrid, Bale retourne dans l’équipe. Sortez avec Osasuna

© photo par Insidefoto / Image Sport

La grande nouvelle des joueurs du Real Madrid appelés pour le match à Osasuna est le nom de Gareth Bale qui, après quatre matches, est à nouveau disponible. En raison d’un problème de cheville, le Gallois a raté les matches contre Valladolid, Saragosse, l’Atletico Madrid et la Real Sociedad. Eden Hazard reste hors de la liste de sélection puisque Zidane préfère ne pas risquer le Belge qui vient de reprendre l’entraînement en groupe. Voici la liste complète:

Les gardiens de but: Courtois, Areola et Altube.

Les défenseurs: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo y Mendy.

milieux de terrain: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde et Isco.

attaquants: Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic et Vinicius

