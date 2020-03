Real Madrid — Barcelone El Clasico 2020 Aperçu du match, blessures / suspensions, XI potentiels, pronostics

El Clasico fait ses débuts en 2020 lorsque les deux meilleurs clubs de la Liga se rencontreront au Bernabéu dimanche soir.

Les vrais sortent de ce qui a été une semaine très difficile pour eux. Premièrement, ils ont perdu une défaite 1-0 contre Levante samedi dernier, qui n’était que la deuxième défaite du Real en championnat. Et puis est venu la très décevante défaite de Manchester City 2-1 en Ligue des champions en milieu de semaine.

Barcelone a repris la première place de la Liga le week-end dernier, avec désormais deux points d’avance. Il s’agit de l’El Clasico le plus important depuis longtemps, étant donné la proximité du Real et de Barcelone au classement cette saison.

Le premier El Clasico s’est produit en décembre, un match nul 0-0 au Camp Nou.

Le Real Madrid sera toujours sans Eden Hazard. Marco Asensio reste absent. James et Luka Jovic ont également été exclus de l’équipe, Jovic étant remplacé par Mariano pour ce match.

Barcelone a également son lot de blessures. Ils restent sans Sergi Roberto, Ousmane Dembele et Luis Suarez.

Il n’y a aucune suspension pour aucun des clubs dans cette édition d’El Clasico.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Vinicius, Benzema

Zidane a quelques options avec qui il commencera dimanche. Kroos devrait être de retour dans la formation de départ après ne pas avoir joué contre Manchester City. Cela signifie que l’un de Modric ou Valverde est probablement assis.

Bale pourrait prendre le départ à droite aux côtés de Vinicius et Karim Benzema. Isco est également une bonne option après que lui et Vinicius se soient bien connectés pour le seul but du Real contre City.

Barcelone

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Vidal, Griezmann, Messi

Real Madrid — Barcelone 1-1

Quel que soit le résultat, le Real Madrid doit jouer mieux que la façon plate dont il a été au cours des deux dernières semaines. Ils doivent pouvoir terminer cette semaine infernale avec une note positive à l’avenir.

Une victoire pour le Real peut leur donner une confiance bien méritée et la tête du championnat. Une défaite pourrait être décisive pour séparer ces deux clubs dans une course généralement serrée. Un match nul pourrait être favorable pour chaque camp.

Les vrais ont la chance de changer leur jeu autour de ce match et d’obtenir un bon résultat devant leur public. Ils ont certainement besoin de remonter le moral au Bernabéu après la fin de leur match de Ligue des champions.

Même si Ronaldo contre Messi n’est plus un élément central d’El Clasico, il y a encore beaucoup à attendre dans cette rivalité classique.

Le classement est serré cette année par rapport aux deux dernières saisons et cela ne fait que relever les enjeux pour un match de derby de ce calibre.

C’est toujours El Clasico, alors excitez-vous pour un affrontement historique entre deux clubs qui se disputent le titre de la Liga.