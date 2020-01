Real Madrid, Brahim Diaz a choisi de rester: non au prêt à Getafe

SONDAGE

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

Si Mariano Diaz est déjà prêt à dire au revoir à Madrid pour être à nouveau le protagoniste ailleurs (attention à Rome), Brahim Diaz a décidé de rester au moins jusqu’à la fin de la saison. Le jeune attaquant, utilisé par Zidane depuis seulement quatre matchs jusqu’à présent (40 minutes jouées), a en effet refusé le prêt à Getafe et a choisi de jouer ses cartes au Real malgré le manque de considération. Cadena SER le rapporte.

Par le biais de son site officiel, la Roma a annoncé l’extension attendue d’Aleksandar Kolarov au club Giallorossi. Le Serbe est lié à la formation du Capitole pour une autre année: “L’AS Roma est heureuse d’annoncer qu’Aleksandar Kolarov a renouvelé le contrat avec …