Real Madrid | Casemiro: «Avec Messi, Busquets est le meilleur de Barcelone» | Espagne | Santander League Espagne

Mis à jour le 27/12/2019 à 15h00

Tout le monde parle Lionel messi comme la grande star de Barcelone, d'autres reconnaissent qu'une grande partie de la décennie historique du club du Barça est également due à Xavi et Iniesta, mais peu à la grande importance de Sergio Busquets dans tous les projets qui se sont passés au fil des ans. Casemiro est l'un d'eux.

Le milieu de terrain brésilien, attentif à ce que font les autres fissures dans sa position, a reconnu l'importance de Sergio dans le Barcelone, en le plaçant juste une étape en dessous Messi, la grande figure Barca.

"On parle de Messi, Suarez ou avant Neymarmais Busquets C'est pour moi le plus important. Nous parlons d'Iniesta, de Xavi, mais il était toujours là avec le travail le plus sombre. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain défensifs. Par rapport à moi, c'est différent. Il n'a peut-être pas l'affichage physique comme le mien, mais il est très bien positionné, il est toujours bien placé et c'est très important », a-t-il déclaré.

Depuis ses débuts Busquets -de la main de Pep Guardiola en 2008-09, le meilleur moment de Barcelone-, le joueur a été vital pour le jeu de l'équipe: la meilleure sortie au niveau du sol et le premier toucher sont ses principales vertus. Un ses 31 ans, il est indéniable qu'il est toujours l'un des meilleurs milieux de terrain du monde.

