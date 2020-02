Real Madrid, Casemiro: “Nous étions calmes pour faire notre match”

Casemiro, le milieu de terrain du Real Madrid, a analysé dans Movistar TV le triomphe de son équipe à El Sadar: «Le match typique contre Osasuna, vous devez les féliciter car les fans serrent beaucoup et ils jouent bien. Nous étions calmes pour faire notre match après son but dans les premières minutes. Nous devrions alors avoir le contrôle et il est sorti comme nous le voulions. Nous avons bien tracé, un match très sérieux de tous aujourd’hui. Ce match a été mentalement compliqué après l’élimination en Coupe, on se bat pour tout et on sait qu’il y a des choses très importantes à venir. Les rotations? M. a toujours dit que nous sommes tous importants. Pour gagner des titres, le modèle doit être rempli de bons joueurs. »