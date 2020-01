Real Madrid: “Certains ‘galactiques’ me disent que je suis fou de le rejeter”, a déclaré Francesco Totti | Santander League 2020 Espagne

Mis à jour le 15/01/2020 à 12:41

Francesco Totti, ancien capitaine de Rome, a déclaré mercredi que lorsqu’il rencontrait des joueurs du Real Madrid des “galactiques”, ils lui disaient que son refus de signer pour le club blanc en 2001 était fou.

Totti a reconnu à plusieurs reprises que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, lui avait proposé de signer pour l’équipe blanche au début des années 2000, mais qu’il avait rejeté cette offre d’amour de Rome, le club dans lequel il avait grandi, dont il raffolait et Cela est devenu une légende éternelle.

«Mon retrait était un peu inattendu, mais correct. Maintenant, je l’ai accepté, mais j’avais besoin de deux ans, car ce n’était pas ma décision. En tout cas, je n’ai jamais regretté mes décisions. Pas même quand j’avais 25 ans et le Real Madrid m’a appelé du “galactique”, bien que j’aie eu un moment de confusion “, a déclaré Totti dans une interview à la télévision privée DAZN.

“Maintenant, quand je vois des joueurs de ce Real Madrid, ils me disent” tu es fou, tu as abandonné la meilleure équipe du monde. ” Cela signifie que parfois la tête ne raisonne pas, il faut être fou. En tout cas, j’ai pris une décision d’amour que je ne regrette pas », a-t-il poursuivi.

Totti a pris sa retraite en mai 2017 après avoir passé 25 ans à Rome, avec lequel il a joué 786 matchs et marqué 309 buts, conquérant le titre de champion de la Ligue 2001, les Coupes d’Italie de 2007 et 2008 et deux Super Coupes d’Italie, en 2001 et 2007.

«Rester à Rome a été une double victoire. Jouez 25 ans avec le maillot de l’équipe que j’aimais », a-t-il déclaré.

Après sa retraite, l’ancien capitaine de Rome a travaillé pendant deux ans dans le club de la capitale en tant que manager, avant de dire au revoir à la polémique pour ne pas partager la gestion de la propriété américaine, présidée par James Pallotta.

