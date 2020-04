Real MAdrid: C’est le cadeau des onze nommés pour quitter l’équipe la saison prochaine | Ligue d’Espagne

Dans les dernières heures, le journal sportif espagnol ‘Sport’ a publié une note exclusive, où il montre la ‘liste noire’ que le Real Madrid a avec les joueurs qui quitteraient l’équipe pour la saison suivante.

Le manque de continuité et l’apparence exceptionnelle des autres joueurs ont fait que Zinedine Zidane a une liste de footballeurs qu’il ne prendrait pas en compte dans l’avenir du club Merengue, comme l’a déclaré la presse espagnole.

Dans la liste, onze joueurs de renommée mondiale apparaissent, leur manque de régularité cette saison a été le facteur clé pour être dans les éventuelles sorties du Real Madrid pour l’été prochain.

Voici les chiffres de la saison 2019-2020 pour chacun des joueurs qui ne sont apparemment pas dans les plans de l’entraîneur français.

Le Real Madrid cumule un total de 39 matchs au cours de la saison, entre la ligue locale, la Ligue des champions, la Copa del Rey et la Super Cup:

Alphonse Areola (gardien de but): 12 matchs joués, 12 buts contre, 5 matchs sans recevoir de but.

Álvaro Odriozola (défense): Le joueur est prêté au Bayern Munich, a joué sept matchs et une passe décisive avec l’équipe bavaroise.

Brahim Díaz (milieu de terrain): Sept matchs joués, il a un but et une passe cette saison.

Éder Militao (défense): 13 matchs joués, un total de 992 minutes jouées dans la saison.

Gareth Bale (extrême): 18 matchs joués, trois buts et deux passes décisives au cours de la saison, accumulant 1160 minutes jouées.



James Rodríguez (milieu de terrain): 13 matchs joués, un but et une passe décisive, au cours des 650 minutes jouées durant la saison

Marcelo (défenseur): 19 matchs joués, un but et six passes décisives, 1 495 minutes dans la saison.

Mariano Díaz (avant): Quatre matchs joués et un but dans les 65 minutes jouées au cours de la saison.

Luka Modric (milieu de terrain): 30 matchs joués, cinq buts et cinq passes décisives au cours de la saison, accumulant 1904 minutes jouées.

Luka Jovic (avant): 24 matchs joués, deux buts et deux passes décisives, en 770 minutes disputées cette saison.

Lucas Vázquez (milieu de terrain-ailier): 18 matchs joués, trois buts et deux passes, 820 minutes cette saison.