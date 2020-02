Real Madrid contre. Barcelone: ​​Setién a déclaré qu’il avait vu des choses que Manchester City pouvait lui servir Classic LaLiga Santander 2020 | Espagne | NCZD Espagne

Mis à jour le 29/02/2020 à 08:56

Quique Setién Il a tout presque prêt et est sur le point de jouer son premier classique comme entraîneur de Barcelone. Dans l’épreuve difficile à laquelle les Espagnols seront confrontés, la pointe de LaLiga Santander 2020 sera en jeu. Alors que l’équipe du Barça mène avec 55 points, Real Madrid occupe le deuxième casier avec deux unités de moins, 53.

Un jour après la collation capitale, Setien Il a insisté sur le fait qu’ils seront «une équipe audacieuse» au stade Santiago Bernabéu, tout comme le Real Betis ou Las Palmas, des fois où il a dû visiter la maison de Real Madrid, au cours des années précédentes. «Comme pour Betis et Las Palmas, nous serons une équipe audacieuse. Nous essaierons d’avoir le ballon et d’attaquer, et d’appuyer et de défendre quand ils l’ont. Nous n’abandonnerons pas, en tout cas, pour aller chercher le match, comme nous le faisons toujours », a déclaré l’entraîneur de la conférence de presse. Barcelone.

En semaine de Ligue des Champions, l’apparition de Setién au Bernabéu, dans le cadre du duel entre Manchester City et Real Madrid, en a surpris plus d’un. De plus, l’entraîneur de Barcelone a reconnu qu’il avait rejoint Pep Guardiola et a parlé des aspects tactiques, face au classique.

Peut Barcelone contre le Real Madrid?

“Nous nous entendons bien. Il a toujours été très cordial avec moi. Pendant que j’étais à Lugo, je lui ai déjà rendu visite lorsque j’étais entraîneur de «Barza». J’étais aussi à Manchester … », a déclaré Setién, dans une interview à La Vanguardia.

«Il y a des choses que la Ville a faites qui peuvent nous valoir. Nous pouvons identifier votre jeu avec lequel nous le faisons. Mais il y a aussi des choses que vous ne voyez pas comme rentables », a déclaré Setién, compte tenu de la grande victoire des citoyens sur la distribution albo.

«J’aime discuter avec les techniciens avec lesquels je m’identifie par leur façon de regarder le football ou de le ressentir. Pep a toujours été une référence. L’autre jour, Gattuso a dit qu’il m’avait espionné. Eh bien, je peux dire que j’ai espionné Guardiola », a-t-il conclu. Cela vous servira-t-il avant Real Madrid?

