Real Madrid contre. Manchester City: c’est ainsi que les meringues sont motivées avant le huitième match de Ligue des Champions 2020 | VIRAL VIDEO Champions League

Un choc prévisionnel réservé. Vous pouvez donc définir le match de ce mercredi entre Real Madrid et Manchester City à Santiago Bernabéu pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions 2020. Et ce match aura non seulement les meilleurs joueurs sur le terrain, mais aussi quelques-uns des meilleurs techniciens.

Dans Real Madrid appel à des nuits héroïques en Coupe d’Europe pour gagner ce duel clé contre Manchester City. À travers leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux, les meringues ont été motivées avant cette comparaison avec une vidéo devenue virale en quelques heures.

“Journée de jeu. Nous avons tous des rituels. Nous ne laissons rien au hasard. Vous pouvez appeler cela de la dévotion, de l’obsession ou de la superstition, faites ce qu’il faut pour faire la différence. Soyez le premier à vous rendre sur le terrain ou le dernier à quitter le bus. t-shirt historique, asseyez-vous sur le même siège, regardez notre histoire grandir. Tout est dans les détails, les traditions (…) C’est #RealFootball! “, c’est ce qu’il dit Real Madrid.

Le Real Madrid peut-il affronter Manchester City?

Dans les images, vous pouvez voir les traditions des joueurs de merengues tels que Luka Modric, qui porte des photos de sa famille sur ses rives, ainsi que Toni Kroos qui descend toujours du dernier bus de la «Maison Blanche».

Vous devez garder à l’esprit que pour ce match Real Madrid Il a le faible sensible d’Eden Hazard, qui sera exclu du terrain pour une fissure dans le péroné. Marco Asensio n’est pas non plus en pleine récupération. Les blancs peuvent-ils affronter l’équipe de Pep Guardiola?

