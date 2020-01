Real Madrid contre. Sevilla LIVE Chaînes TV et horaires: voir le guide DirecTV ONLINE Programmation Mitele Plus Movistar LIVE aujourd’hui SKY Sports au Bernabéu par date 20 de LaLiga Santander 2020

Chaînes de télévision et horaires Real Madrid contre Séville EN DIRECT aujourd’hui via DirecTV: consultez le calendrier EN LIGNE Movistar Partitezo Mitele Plus aujourd’hui EN DIRECT Guide SKY Sports au stade Santiago Bernabéu avant le 20 LaLiga Santander 2020. L’équipe Zidane va chercher les trois points à 10h00. du Pérou, 9 h 00 Heure mexicaine et 16 h 00 En Espagne. Le web de Depor Cela vous prendra tout le développement du jeu.

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Depor.com Il vous offre la minute par minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter de Real Madrid et Séville.

REAL MADRID VS. SEVILLA: HORAIRES ET CANAUX DANS LE MONDE

LOGEMENT DE PAYS PÉROU 10 h 00 Direct TV Sports Mexique 9 h 00 Skky Sports Colombie 10 h 00 Direct TV Sports Équateur 10 h 00 Direct TV Sports Argentine 12 h 00 Direct TV Sports Chili 12 h 00 DirecTV Sports Brésil 12 h 16 h 00

Il Real Madrid sera reçu avec hall par Séville après leur conquête de la Super Coupe d’Espagne, avant le match qui jouera tous les deux au début du deuxième tour de la ligue au stade Santiago Bernabéu, où Julen Lopetegui et Sergio Reguilón reviennent, mais dans lequel la Fede uruguayenne ne sera pas Valverde ni le mexicain Javier «Chicharito» Hernández.

L’équipe Zinedine Zidane profite de son plus beau moment des deux dernières saisons. Il est revenu pour conquérir un titre, après un temps d’ombres sans l’entraîneur français, et il l’a fait avec des pertes comme Eden Hazard, Karim Benzema ou Gareth Bale. Les deux derniers ont de bonnes chances de revenir à un Séville qui commence à voir le Bernabéu comme un terrain maudit.

La conquête de la Super Coupe d’Espagne laisse Zidane comme le grand vainqueur. L’entraîneur français a été interrogé après avoir perdu à Majorque en Ligue, un match qui a été un tournant et après quoi tout a changé. Il enchaîne 16 matchs consécutifs sans sortir vaincu et a branché tous ses joueurs pour que les moments de difficulté pour les pertes ne pèsent pas.

Avant le Séville Il y aura un acteur clé du réarmement madrilène, l’Uruguayen Fede Valverde, expulsé en finale de la Super Coupe pour une action qui a été clé contre l’Atlético de Madrid, empêchant un éventuel but d’Álvaro Morata dans la seconde partie de l’extension et permettre l’issue des sanctions. Son absence empêchera Zidane de maintenir le système de cinq milieux de terrain avec lequel il a innové contre les pertes offensives avec lesquelles il a affronté le tournoi.

Le bon moment qu’Isco Alarcón traverse est favorable à ce qu’un système avec quatre milieux de terrain ait plus d’options qu’un 1-4-3-3, bien que le retour de Benzema et Bale ci-dessus donne plus de jeu à Zidane. La principale question que l’entraîneur de Madrid doit clarifier est la présence de Sergio Ramos. Il s’est blessé à la cheville droite en finale de la Super Coupe et s’est remis d’une entorse plus rapidement que prévu pour jouer un match toujours spécial pour lui. S’il ne force pas, Militao serait l’élu.

Avec Eden Hazard et Marco Asensio précipitant leurs plans de récupération pour essayer de revenir en février, Zidane a la meilleure version de Thibaut Courtois, qui enchaîne trois jours de ligue sans encaisser de buts, et sur le côté gauche, vous devez décider de garder Ferland Mendy ou de revenir compter sur Marcelo qui, malgré sa guérison de sa dernière blessure, n’a pas eu de minutes en Super Cup.

Il Séville commence le deuxième tour avec la claire vocation de se consolider dans les positions de la Ligue des Champions qui occupe actuellement et qui est l’un des objectifs fixés pour ce parcours, bien que dans le retour au tournoi après la pause pour la Supercopa d’Espagne se réunit cet engagement dur de vous mesurer dans le Santiago Bernabéu au mieux Real Madrid de la saison

L’équipe de Julen Lopetegui, un technicien qui revient dans la maison où il a travaillé en tant que footballeur et la saison dernière en tant qu’entraîneur, assiste à l’événement avec de très bonnes statistiques en tant que visiteur, car il est le meilleur à la maison après avoir terminé le premier tour avec 20 points . Cependant, d’autres statistiques pour ce match sont néfastes et reflètent qu’il n’a pas gagné au Bernabéu depuis 2008 et qu’il a perdu lors de ses douze dernières apparitions dans le fief de Madrid, dont deux en Copa del Rey.

Les sévillistes ont annoncé qu’ils feraient le couloir vers le rival du précédent lorsque l’équipe de Zinedine Zidane sera présentée comme championne de la Super Coupe d’Espagne, et avec ce geste, il le ramènera au Real Madrid celui que ses joueurs ont fait le dernier jour de la Ligue 2005-06, au Ramón Sánchez Pizjuán, après que l’équipe andalouse a remporté la première de leurs cinq Coupes UEFA / Ligue Europa gagnées entre 2006 et 2016.

Sur le plan sportif, Lopetegui fait deux victimes importantes, celles de l’extrême argentin Lucas Ocampos, une référence dans l’attaque mais qui doit se conformer à une pénalité pour accumulation de réprimandes; et celle du milieu de terrain Joan Jordán, qui a subi un coup dur au visage lors du match de Coupe dimanche dernier contre l’Escobedo Cantabrian.

De plus, l’arrière droit Jesús Navas, qui s’est entraîné ce vendredi, entraîne un certain inconfort physique au cours de la semaine et samedi il évaluera s’il est apte à jouer. Les pertes annoncées dans cette période d’embauche de l’attaquant israélien Munas Dabbur (allemand Hoffenheim) et de l’arrière droit Alejandro Pozo (Majorque) ne sont pas non plus annoncées, tandis que la marche de la pointe mexicaine Javier ‘Chicharito’ Hernández est officialisée, Il gère sa relation avec l’US Galaxy Los Angeles, il n’a donc pas travaillé avec le groupe depuis deux jours.

Oui, l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri s’est entraîné pour la première fois ce vendredi avec ses coéquipiers Séville aux Leganés, avec ce qui est disponible pour l’entraîneur du Gipuzkoan, ainsi que l’arrière gauche Sergio Reguilón, assigné ce parcours par le Real Madrid mais sans clause qui empêche son alignement contre l’équipe dans laquelle il s’est formé.

REAL MADRID VS. SÉVILLE: ALIGNEMENTS PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos ou Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Bale et Benzema.

Séville: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando Reges; Munir, Éver Banega, Óliver Torres, Nolito; et de Jong.

