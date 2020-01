Real Madrid contre. Syndicalistes pour la Copa del Rey 2020: liste officielle des merengues sans Ramos Kroos Modric | Espagne Espagne

Mis à jour le 21/01/2020 à 10:51

Real Madrid Il a l’obligation de gagner sur tous les fronts qui croisent son chemin. Il est parmi les premiers de LaLiga Santander, en huitièmes de finale de la Ligue des champions et maintenant l’objectif est fixé par les Unionistes de Salamanque pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi 2020.

Dans le précédent de ce match pour le Copa del Rey, prévue pour ce mercredi, Real Madrid Il a présenté sa liste officielle. Avant le Unionistes de Salamanque, le directeur technique Zinedine Zidane a décidé de conserver certains de ses propriétaires et leur a donné du repos. Par exemple, ils ne s’appelaient pas Toni Kroos, Sergio Ramos, Luka Modric.

Ni dans Real Madrid Rodrygo Goes et Mariano Díaz ont été cités. Zidane devrait envoyer une autre équipe pour ce match avant le Syndicalistes qui aura lieu à partir de 15h00 Heure péruvienne (21 h 00 d’Espagne) et dont la scène est le stade Pistas del Helmántico.

Le Real Madrid a encore des fissures contre les Unionistas

Dans l’objectif, la «Maison Blanche» mène à Thibaut Courtois; Alphonse Areola et Diego Altube. En défense sont Dani Carvajal, Éder Militao, Raphael Varane, Nacho, Marcelo et Ferland Mendy. Casemir, Federico Valverde, James Rodríguez et Isco sont les pilotes, tandis que Karim Benzema, Gareth Bale, Lucas Vázquez, Luka Jovic, Brahim Díaz et Vinicius Junior se lancent dans l’attaque.

Après ce choc pour la Copa del Rey, Real Madrid Il visera la Liga puisque le dimanche 26 janvier, il se rendra à Valladolid. Ceux menés par «Zizou» ont 43 points et ne sont sous «Barza» qu’en raison de la différence de buts.

La liste du Real Madrid pour la Copa del Rey:

📝✅ Liste des convoqués pour le match contre @UnionistasCF! @Caixabank | #RMCopa pic.twitter.com/HsJmfE5hqA

– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 21 janvier 2020

