Real Madrid: Cristiano Ronaldo et les raisons pour lesquelles les meringues ne proposent pas son retour | Espagne 2020 Espagne

À la mi-2018, tout le monde était choqué quand Cristiano Ronaldo à gauche Real Madrid pour aller à la Juventus, surtout après avoir remporté trois Ligue des Champions consécutivement. Son départ du Bernabéu, selon la presse espagnole, avait eu lieu en raison de certains conflits avec le président Florentino Pérez.

Maintenant, la Juventus est dans une crise économique due au coronavirus (il n’y a pas de recettes au box-office et plus), elle envisage donc la vente de Cristiano Ronaldo. Les fans du Real Madrid Ils sont ravis d’un éventuel retour de la fissure portugaise, mais les meringues ne l’envisagent pas. C’est ainsi que le journal Marca l’explique ce mardi.

Le média susmentionné de la capitale espagnole, dans son édition numérique, soutient que le haut niveau de leadership du Real Madrid ne pense pas à revenir à Chrétien. D’abord parce que ce qu’il gagne à la Juventus (31 millions d’euros) est un gros obstacle. À son départ, «CR7» souhaitait une augmentation significative de salaire, mais Florentino a dit «non».

Cristiano Ronaldo, loin du Real Madrid

La relation entre le patron de la merengue et le quintuple vainqueur du Ballon d’Or s’est resserrée ces derniers mois, mais elle ne reviendra plus. Il suffit de vérifier que l’attaquant portugais s’est rendu au Bernabéu pour voir in situ la récente victoire blanche au Clásico sur Barcelone au Bernabéu (2-0).

De même, le personnel actuel du Real Madrid déjà supposé que Cristiano Ronaldo cela ne fait pas partie du projet. “Ils ont changé l’écosystème sans lui”, soutient les médias espagnols. Maintenant, regardez vers l’avenir.

En revanche, le retour du football sur le Vieux Continent à moyen terme est toujours en discussion. À l’heure actuelle, la date de la finale de la Ligue des champions n’a pas de date définie pour être joué au stade olympique Atatürk en Turquie.

