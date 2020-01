Real Madrid: Dani Ceballos et les conseils d’Arteta à Arsenal au milieu des rumeurs de son possible retour à Santiago Bernabéu | Signatures en Angleterre

Mis à jour le 24/01/2020 à 14:39

Les choses claires. L’entraîneur espagnol de Arsenal, Mikel Arteta, s’attend à ce que son milieu de terrain et compatriote des «Gunners» Dani Ceballos prouve sa valeur, après avoir déclaré ces derniers jours que le joueur cédait Real Madrid Je pourrais retourner dans un club espagnol.

Ceballos arrivé à Arsenal En août, en prêt, mais il n’a pas encore réussi dans l’équipe et des informations sont sorties d’un éventuel retour en Espagne sur le marché d’hiver. «J’ai eu une conversation avec Dani. Quand je suis arrivé au club, il n’était pas là. J’étais à Madrid, je fais la rééducation pendant environ un mois avec l’équipe à laquelle il appartient », a déclaré Arteta vendredi.

«Je ne l’ai pas trop vu car il ne s’entraîne avec nous que depuis une semaine ou dix jours. Il est trop tôt pour s’assurer de ce que je peux ou ne peux pas en faire. J’ai entendu toutes ces choses (sur ses progrès), mais je n’ai rien à commenter »at-il ajouté.

«Il doit se préparer et se battre pour sa place comme les autres joueurs. Après cela, nous ferons une sélection qui correspond à ce que nous avons vu sur le terrain. »expliqua-t-il. Le joueur de 23 ans souhaite disposer de minutes afin de pouvoir se battre pour une place avec l’équipe nationale espagnole pour l’Euro 2020.

Ceballos, qui n’a marqué qu’un seul but en 17 matchs avec le Arsenal, il a contracté une blessure musculaire en novembre et n’a plus joué depuis Arteta Il a pris ses fonctions. S’exprimant sur le match de lundi lors du quatrième tour de la FA Cup à Bournemouth, le DT a précisé que l’Espagnol devra faire preuve de sa qualité et de son envie de revenir dans l’équipe.

