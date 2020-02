Si Nacho devait partir cet été (Rome et la Lazio sont sur sa piste), le Real Madrid devra le remplacer et selon Ok Diario, il aurait déjà inclus cinq points centraux dans sa liste de souhaits: Diego Carlos de Séville, Ruben Dias de Benfica, Gabriel de Lille, Mohamed Salisu de Valladolid e William Saliba du Saint-Etienne. Jeunes profils, pour le présent et l’avenir.