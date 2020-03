Real Madrid, deux buteurs argentins et une stratégie pour apporter des problèmes à Barcelone

Les médias espagnols affirment que la direction du Real Madrid va chercher une zone en avant dans le prochain marché de laissez-passer. Il y a quelques mois, ils ont apporté Luka Jovic, mais le Serbe n’a pas convaincu et pourrait laisser le Merengue en prêt au milieu de l’année.

Dans cette situation, les 9 seuls qui resteront sur le campus sont Karim Benzemá et le club espagnol sera obligé d’engager un attaquant. Sans aller plus loin, le médium Don Balón affirme que le maximum visé par Madrid n’est ni plus ni moins que Mauro Icardi, qui est prêté au PSG.

La direction du club blanc est prête à mettre 70 millions d’euros pour couvrir l’option d’achat qu’Inter a mise sur l’équipe parisienne et conserver le pass de l’attaquant. Cependant, cette négociation pourrait poser des problèmes à Barcelone. Parce que? Les dirigeants de Neroazzurro sont prêts à accepte une offre d’un million de dollars pour Icardi et cela les obligera à conserver Lautaro Martinez.

El Toro est le principal candidat pour rejoindre le club catalan dans le prochain marché de laissez-passer, mais le départ possible d’Icardi vers le Real Madrid pourrait rendre impossible pour lui de rejoindre l’équipe de Lionel Messi et entreprise.

La vérité est qu’il n’y a toujours rien de défini, mais le prochain marché des passes pourrait apporter un roman entre Icardi, Lautaro, Real Madrid, Barcelone, Inter et PSG. Les deux attaquants argentins pourraient changer d’équipe pour atteindre les deux plus grands d’Espagne. Sera-t-il donné?